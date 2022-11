Horóscopo chino de hoy 14 de noviembre: las predicciones para cada signo

Después de unos días en que la energía no fue la más positiva, la semana inicia con excelentes noticias, pues la regencia de la cabra de metal nos permitirá llevar a cabo cualquier actividad que tengamos pendiente y este lunes 14 de noviembre el éxito estará casi que asegurado.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Sin embargo, no debes olvidar que el año para la astrología china inicia el 4 de febrero, por esta razón, si naciste antes de ese día, tu signo zodiacal será el mismo del año anterior. Por ejemplo, alguien cuya fecha de nacimiento sea el 17 de enero de 1978, tendrá como animal regente a la serpiente, pues el año del caballo aún no daba inicio.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Hoy, los regidos por la rata pueden dejar atrás las “coces” del caballo, su antagonista, y dedicarse a trabajar en sus objetivos. La cabra les sugiere que empiecen desde temprano a tocar puertas. Este día tienen todas las posibilidades de encontrar a una persona que preste atención a sus productos o servicios y quiera contratarlas de inmediato. En la noche, procuren llamar o visitar a sus mayores, a todos les vendrá muy bien.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Tal vez el único signo que no se vaya a ver beneficiado con la energía de hoy será el buey. La cabra es su antagonista y le traerá retrasos e inconvenientes de última hora. Por esto, es importante que salgan un poco antes de casa y, si agendaron alguna reunión, procuren verificar que tengan toda la información y elementos necesarios para llevarla a cabo. Vistan de blanco, les ayudará a equilibrar la energía.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Con la ayuda de la regente del día, el tigre tendrá muchas posibilidades de incrementar sus ingresos. Ya sea porque obtienen un ascenso, consiguen un nuevo cliente o encuentran un mejor trabajo, la estrella de la prosperidad los acompaña. Un consejo adicional que les da la cabra es que ese dinero extra lo destinen a un ahorro o una inversión segura y debidamente asesorada. Si lo gastan “a lo loco” perjudicarán el flujo del dinero en su vida.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

La estrella de “las personas nobles” acompañará al conejo durante el día. Esto se traduce en que todo el apoyo que puedan necesitar las liebres para llevar a cabo cualquier actividad o proyecto, lo encontrarán con facilidad. Solo necesitan “levantar la mano” y pedir ayuda, pues llegará casi que de inmediato e incluso, la encontrarán en el sitio y con la persona que menos esperaban.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

De nuevo el amor y el romance acompañan a los dragones. Nuevas relaciones aparecen en el horizonte y gracias a la energía de hoy, serán duraderas y satisfactorias. Ya es hora de que acepten lo que están sintiendo desde hace tiempo por ese compañero o compañera de trabajo o estudio. Arriésguense y compártanles sus sentimientos, pues lo más seguro es que sean correspondidos.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

El día es perfecto para que las serpientes salgan de casa y activen su vida social. Visiten sitios concurridos, solos o en compañía de amigos, ya que un excelente conjunto de estrellas las acompaña y les ayudará a conocer personas influyentes que más adelante les darán la mano para sacar avante sus proyectos. Eso sí, es recomendable que, las serpientes con pareja estable se mantengan alejadas de las tentaciones, pues una aventura puede terminar muy mal.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El día es propicio para que los caballos se arriesguen. Salgan de su zona de confort, vayan por ese proyecto tan anhelado pero que les da miedo iniciar, declaren su amor… todo les está permitido hoy, y si encaran el día con optimismo y sin postergar nada muy seguramente lograrán todo lo que se propongan.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La regente del día se beneficiará de su propia energía y estará acompañada por la estrella de la buena fortuna. Esto les permitirá a las ovejas presentar todo tipo de solicitudes: préstamos bancarios, trámites gubernamentales, peticiones ante sus superiores, etc. y todo obtendrá respuestas prontas y favorables. Por eso, es muy importante que piensen muy bien lo que van a pedir, sean conscientes que esto también les puede generar responsabilidades adicionales que deberán estar en disposición de asumir.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

El panorama general del día, e incluso de la semana, es bastante positivo. Sin embargo, la cabra le sugiere a los monos que no descuiden su relación de pareja. Si bien, ambos han tenido muchas ocupaciones y preocupaciones, no pueden permitir que la llama se apague. Procuren tener un rato a solas, escápense el próximo fin de semana o, por lo menos, salgan un poco de la rutina. Será beneficioso para ambos.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Este es un año de enseñanzas que el gallo se niega a aprender. En varias oportunidades el horóscopo chino le ha advertido sobre la importancia de no abusar de los demás, no buscarlos solo por conveniencia, ni descuidar a las personas que lo aprecian por estar pensando solo en el dinero. Pues hoy, van a perder un importante apoyo debido a su soberbia y egoísmo y si no ofrecen disculpas y cambian de corazón cada vez las consecuencias serán peores.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

El perro, como siempre, podrá brillar con luz propia gracias a sus encantos y su inteligencia. Sus superiores estarán muy agradecidos pero obvio, esto despertará envidias en su sitio de trabajo. Hablarán de ti a tus espaldas, pero la cabra te sugiere que lo mejor es que ignores esos comentarios y sigas haciendo bien tu trabajo. Dentro de poco, las personas malintencionadas deberán “tragarse” sus palabras.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

La regente del día le sugiere a los chanchos que inicien este día una rutina saludable. Una dieta balanceada, algo de ejercicio y meditación les ayudará a equilibrar su energía y estar listos para el fin de año. Procuren también iniciar un diario de gratitud para atraer muchas más cosas buenas a su vida. En la tarde podrían tener un encuentro inesperado.