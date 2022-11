Karol G seduce con vestido ligero en Ciro y confirma participación en el Latin Grammy 2022

La Bichota Karol G sacó el nuevo videoclip de su canción Cairo, la cual estrenó ayer causando estragos en las plataformas digitales sobre todo en Youtube. Ahí se puede ver a la cantante colombiana paseando por las calles de Cairo, Egipto luciendo un vestido ligerito de seda negra con el que proyectaba sus más grandes atributos.

Además también es uno de sus videos donde más vestida se ve. “Gatúbela“, trabajo anterior de La Bichota, salía apenas con ropa y en poses muy sugerentes con todos los que participan en el videoclip. Cairo es todo lo contrario y la propia Karol G lo explicó en su cuenta de Instagram.

“Más allá de estar en mi Top 5 de lugares del mundo que soñaba conocer, tenía una visión un poco más ambiciosa en este país: Cerrar las Calles, la esfinge y las pirámides de Egipto para lograr un video que siempre estuvo en mi mente, en mis metas por cumplir y en mi corazón! Ese momento majestuoso cuando yo misma llegué a este lugar y vi que después de lo difícil que fue lograrlo, YA ERA UNA REALIDAD, lo guardo como una de las mejores sensaciones de mi vida !!! Cumplir sueños mientras trabajo y le cuento al mundo sobre ellos, no tiene precio! Gracias equipo por apoyar cada idea y cada meta, por creer en mí y nunca dudar de las cosas increíbles que podemos lograr juntos… @ovyonthedrums siento un inmenso orgullo personal por el trabajo que juntos hemos creado.Para ustedes, con amor, CAIRO QUE CHIMBAAAAAAAAA HP******!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”, escribió la ex de Anuel AA. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Karol G estara en el Latin Grammy 2022

No se sabía si la exponente de género urbano diría presente en los Latin Grammy 2022 este 17 de noviembre en Las Vegas. Pero hoy La Academia Latina de la Grabación confirmó la presencia de la colombiana junto a Romeo Santos junto a los becados de la Fundación Cultural Latin Grammy. View this post on Instagram A post shared by The Latin Recording Academy (@latingrammys)

La Bichota está nominada en las categorías Grabación del Año y Canción del Año. Romeo Santos en la de Mejor Video Musical. Los becados también estarán junto a la estrella de la noche Nicky Jam, quien también está nominado en Mejor Canción Urbana y Mejor Interpretación Reggaetón. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Recordamos que el Latin Grammy 2022 se podrá ver por Univision este 17 de noviembre a las 8 p.m. PT y ET y a las 7 pm hora centro. También por Televisa canal 5, TNT y en HBO español. View this post on Instagram A post shared by The Latin Recording Academy (@latingrammys)

Sigue leyendo:

Karol G expone su desbordante retaguardia con traje de baño pequeñito mientras flota en la piscina

Karol G eleva la temperatura en el escenario con un enterizo ‘pegadito’ y de látex

Karol G mete la cabeza entre las piernas de un esqueleto en Boston

Karol G envía mensaje de amor a Rihanna en Twitter: “Te Amo”