Taylor Swift mostró el calzón en los MTV EMA’s 2022

¡WOW! La aparición de Taylor Swift en los MTV EMA’s 2022 sí que se convirtió en una sorpresa para sus seguidores y hasta para los que no la siguen, pues la estrella de la música escogió un look sensual para la ocasión mostrando sin temor a nada su calzón.

Taylor Swift arriving to the MTV EMAs! #MTVEMAs pic.twitter.com/ctwk1MmbKO— Taylor Swift Updates (@SwiftNYC) November 13, 2022

Taylor Swift desfiló por la alfombra roja de los premios con un body diseñado con un escote bastante pronunciado y llevó una falda tejida de pedrería estilo malla, que le permitió posar en calzones y mostrar sus bronceados muslos. Taylor Swift, Gorillaz and Muse were among the stars who kicked off the MTV #EMAs 2022 in Germany https://t.co/HPJ7ATxpQm pic.twitter.com/BrZIQx2bMJ— Reuters (@Reuters) November 14, 2022

Si bien es cierto, la belleza de Taylor Swift nunca ha pasado desapercibida. Sin embargo en esta oportunidad la combinó con este atuendo que dejó al descubierto sus atributos haciéndola lucir muy sexy. View this post on Instagram A post shared by MTV EMA (@mtvema)

Además, un segundo outfit daría de qué hablar. Para el recibimiento de los premios MTV EMA’s 2022, la también empresaria estadounidense optó por usar un vestido corto, con cuello tipo chemise, mangas cortas y mucho brillo. View this post on Instagram A post shared by Rolling Stone (@rollingstone)

“Ella sí iluminó el lugar”, “Ella es como una leyenda viviente”, “Estoy tan orgulloso de ella”, “Es la mejor artista contemporánea, merecidos sus premios”, son algunos de los comentarios expuestos en distintas publicaciones que circulan en las redes sociales, en referencia a la participación de Taylor Swift en los MTV EMA’s 2022. View this post on Instagram A post shared by MTV EMA (@mtvema)

Pero esta no sería la única razón por la que Taylor ha sido catalogada como la reina de la noche. La cantante se alzó con cuatro importantes premios en los MTV: “Mejor Artista”, “Mejor Artista Pop”, “Mejor Video” y “Mejor Video de Larga Duración”, ambos por su versión de más 10 minutos del tema “All Too Well”. Pero no se puede olvidar su maravilla de disco “Midnights”, el cual ha dudo mucho de qué hablar también.

Ya han pasado 10 años desde la última participación de la intérprete de “Anti-hero” en unos MTV EMA’s y no pudo haber sido mejor. Entre premio y premio, la mejor amiga de Selena Gomez se sirvió en agradecer especialmente a sus seguidores por el apoyo que le han brindado durante años. View this post on Instagram A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

“Quiero agradecer a los fans por el apoyo y por hacer que todo esto haya podido ocurrir”, dijo Taylor Swift. Además, aseguró tenerle respeto a todos los compañeros con los que compartió nominación, entre ellos: Harry Styles, Nicki Minaj, Rosalía, Beyoncé, Adele y muchos más. View this post on Instagram A post shared by MTV EMA (@mtvema)

