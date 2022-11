Usando leggings de color rosa Ninel Conde se muestra en el gimnasio haciendo una rutina con pesas

Por lo general Ninel Conde realiza sus ejercicios en su casa o en los hoteles donde se hospeda cuando está de gira, pero ahora sorprendió a sus fans con una serie de videos que la muestran cuando acudió al gimnasio, luciendo espectacular en leggings de color rosa y haciendo una rutina con pesas para desarrollar brazos y hombros.

El bombón asesino también publicó en su cuenta de Instagram muchas fotografías en las que aparece a bordo de un yate, usando bikinis y trajes de baño que resaltaron su escultural figura, demostrando que a sus 46 años se encuentra en plena forma física. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

En un video Ninel también presumió un perfecto bronceado al posar en microbikini dorado mientras movía sensualmente su cuerpo; todo lo complementó con el mensaje: “¡Disfruta cada instante de la vida! ¡Vive el hoy y agradece por lo que fue y lo que vendrá! Sé agradecido, lo mejor está por venir”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde🌟 (@ninelconde)

También te puede interesar:

-Ninel Conde expone sus curvas y bronceado perfecto con reveladores bikinis

-Usando leggings deportivos Ninel Conde posa en la calle y luce su abdomen de acero