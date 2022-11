Yanet García presume al máximo su retaguardia al salir a ejercitarse en Central Park

Yanet García comparte en sus redes sociales fotos y videos que le muestran en la intimidad de su departamento, pero ahora decidió salir a Central Park para ejercitarse. Usando unos ceñidos leggings azules la modelo mexicana lució al máximo su retaguardia mientras saltaba y era grabada por su equipo.

La ex chica del clima está celebrando su cumpleaños, y desde las alturas posó usando un brillante traje de saco y shorts; la noche anterior recibió un ramo de rosas, sin revelar quién se lo había enviado y el cual mostró en otra de sus publicaciones. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Yanet también posó muy sensual en un video que la muestra caminando y usando un conjunto de lencería de encaje en color rojo. El clip encantó a sus fans pero también los dejó contrariados, ya que ella escribió como complemento el mensaje “próximamente”, por lo que se podría tratar de un nuevo proyecto de contenido muy sexy. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

También te puede interesar:

-Te damos detalles de la nueva lujosa vida de Yanet García “La chica del clima” gracias a OnlyFans

-Yanet García, “la chica del clima mexicana”, posa de espaldas con de microbikini de hilos que deja poco a la imaginación