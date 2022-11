Alejandro Fernández le hace el feo a la suegra de su hijo Alex Fernández durante su boda

¡Enhorabuena! El hijo de Alejandro Fernández, Alex Fernández, por fin dijo: “Sí, acepto” ante los ojos de Dios en compañía de su amada Alexia Hernández con quien se casó por la iglesia. Esta celebración por supuesto ha dado de qué hablar y sin duda ha sacado a relucir algunas críticas. Una de ellas es el trato de El Potrillo a la suegra de su hijo.

Aunque se notó bastante feliz por este paso que dio su hijo, Alejandro Fernández vuelve a ser blanco de críticas por el supuesto desplante que le hizo a su consuegra segundos antes de iniciar la ceremonia.

Mientras que a Alex Fernández le tocó entrar de la mano con su madre, como es tradición, Alejandro Fernández le seguía con la suegra de su hijo. En material audiovisual que corre por Instagram se notó que el artista no le ofreció su brazo a la señora y eso muchos lo catalogaron como una falta de respeto.

En el video se nota como la señora intentó tomar su brazo, pero ‘El Potrillo’ comenzó su marcha como si iba solo. Por supuesto los comentarios no se hicieron esperar: “¿En dónde quedaron los modales de Alejandro?”, “Le faltó a Alejandro ser atento con su consuegra”, “Que mal que Alejandro no permitiera que su consuegra le tomara el brazo”, fueron algunos de los comentarios en dicha publicación. Por su parte, otros tanto defendieron al intérprete: ‘Lo traicionaron los nervios’.

Ante estas acusaciones Alejandro Fernández no ha hecho ningún comentario, pero sí habló ante la prensa para expresar lo orgulloso que está de su hijo Alex Fernández.

“Felicidad, bendiciones, ellos saben perfectamente cómo se tiene que llevar este compromiso. Antes de que se llevara a cabo todo ya yo había hablado con Alex… Él es un niño muy bueno y muy dedicado”, dijo el intérprete de “Me Dediqué a Perderte“, “Duele” y “Eso Más”. View this post on Instagram A post shared by TVyNovelas México (@tvynovelasmex)

Vale recordar que, la boda eclesiástica se llevó a cabo un año y medio después de haberle dado la bienvenida a su primogénita y nieta de El Potrillo, Mía. Y, aunque los ahora esposos planeaban su boda desde hace más de dos años. Misma que tuvo que ser postergada por la pandemia y la muerte del recordado Vicente Fernández. View this post on Instagram A post shared by escandalostv (@escandalostv)

Esta sería su tercera boda. La primera fue en mayo del año pasado. La segunda en Puerto Vallarta en una de las propiedades de Alejandro Fernández y ésta en el Templo de San Juan Macías, ubicado en Zapopan, México. View this post on Instagram A post shared by UniMás (@unimas)

