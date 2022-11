Dua Lipa deja ver su microtanga tras deslizar su ajustada falda de mezclilla

A Dua Lipa le encanta lucir muy sexy hasta cuando usa ropa casual, por ello ha acaparado las miradas con una de sus más recientes publicaciones en Instagram. Se trata de una foto en la que presume su microtanga blanca luego de haber deslizado su falda de mezclilla; el atuendo lo complementó con un top azul y botas rojas.

A través de esa red social la cantante británica compartió un video en el que informa que el 28 de noviembre se presentará en concierto en Albania, y esto pasará a ser el cierre definitivo de su exitosa gira mundial Future nostalgia. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

Hace algunos días Dua Lipa obtuvo más de tres millones de likes por unas fotografías en las que aparece modelando un vestido tejido en color rosa que dejaba ver su ropa interior. La prenda incluía parches que mostraban el rostro del personaje Patrick Star (de la serie “SpongeBob SquarePants”) a la altura de su busto. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

También te puede interesar:

-Dua Lipa se muestra desnuda y de espaldas, cubriendo su cuerpo sólo con espuma

-Dua Lipa expone su escultural cuerpo usando un microbikini negro con tanga de hilo