Irina Baeva y Gabriel Soto desnudan los secretos de su relación junto a Adrián Uribe

La más reciente emisión del programa de Adrián Uribe, ‘De Noche pero sin Sueño’, dejó ver a Irina Baeva y Gabriel Soto por primera vez desde que los rumores sobre su presunta ruptura comenzaron. Y, durante su participación, hicieron varias confesiones que fueron desde quién es el más celoso, hasta quién gana más. ¡Aquí te contamos los detalles!

Cabe recalcar que su entrevista se vio caracterizada por el buen humor que ambos famosos mostraron ante las cámaras y con el que pusieron fin a los rumores de una separación.

Baeva y Soto se mostraron receptivos ante la dinámica de preguntas y respuestas que Adrián Uribe comenzó durante la entrevista. Dentro de las confesiones que más revuelo causaron entre el público se encuentran quién es más celoso y berrinchudo, así como quién “provee” más a sus cuentas bancarias.

Al respecto, la parejita confesó que ambos tienden a celarse, aunque el título al más berrinchudo se lo llevó Irina Baeva. Asimismo, respondieron quién de los dos gana más, momento en el que los dos indicaron que Gabriel.

Sin embargo, cuando la pregunta “¿Quién de los dos actúa mejor?” salió a la luz, Irina señaló al galán de Mi camino es amarte, mientras que él indicó que Irina. “Esto es una pareja que se quiere y se cuida”, comentó Adrián Uribe al final de la dinámica.

Con esta nueva aparición pública, las estrellas de televisión vuelven a dar cachetada con guante blanco a sus detractores y rumores de una posible ruptura. Esto se suma a las declaraciones que ambos han dado a medios de comunicación por su poca muestra de afecto en redes sociales.

“Mucha, la gente no sabe el sacrificio que implica hacer una novela, con un protagónico no tienes días libres y yo voy de memoria, entonces estoy estudiando todo el día, voy al gimnasio, grabo de lunes a sábado, entonces, ¿a qué hora?”, cuestionó el galán de telenovelas. “Los rumores, son rumores, no pasa nada”, finalizó.

