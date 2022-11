Bárbara de Regil se da un baño de agua helada usando un microbikini estampado

Bárbara de Regil no duda en publicar en sus redes sociales videos que la muestran haciendo sus rutinas de ejercicio o sometiéndose a diversos tratamientos de belleza. Ahora sorprendió a sus fans con un clip en el que aparece usando un microbikini estampado y metiéndose a una tina llena de agua con hielos, declarando en el mensaje que escribió que realiza esto desde hace años.

La protagonista de la telenovela “Cabo” posó a bordo de un yate luciendo su figura en un minúsculo traje de baño negro (con pareo incluido), y acompañó su post de Instagram con el mensaje “Tengo muchísimas ganas de decirte que ERES ESPECIAL ❤️ NO ERES UNA CAUSA PERDIDA 🧡 NO ERES DÉBIL 💛 NO ERES RARO/A 💚 NO TIENES DEFECTOS … Ves un final en tu vida ? -> 💙 BUENO VENGO A RECORDARTE QUE A TODO FINAL LE VIENE UN INCIO NUEVO 💜 CONFÍA 🙏🏻”

Bárbara cuenta con una actuación especial en la película “Mexzombies”, que se estrenó hace unos días en Vix+. Ella acudió a la premiere usando un conjunto de color negro que dejó al descubierto su abdomen de acero, además de que sorprendió a todos con su cabello naranja. View this post on Instagram A post shared by BARBARA DE REGIL SCHOENWALD (@barbaraderegil) View this post on Instagram A post shared by BARBARA DE REGIL SCHOENWALD (@barbaraderegil)

