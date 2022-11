Chiquis Rivera mostró más arriba de los muslos en el Latin Grammy 2022 en Las Vegas

A tan solo horas de celebrar una nueva edición del Latin Grammy 2022 desde Las Vegas, las emociones están a flor de piel y así lo ha hecho ver Chiquis Rivera, quien ha revelado estar preparándose como nunca para este gran show en donde seguro sumará grandes victorias a su carrera. Pero eso no es excusa para que no presumiera sus muslos y hasta un poco más.

De cara a la llegada al Latin Grammy que transmite la cadena Univision, Chiquis ha hecho promoción a lo que será su participación y una vez más sorprendió con el atuendo que escogió para sentarse a conversar con el equipo de Hola!, con el cual enseñó sus piernas en minifalda casi hasta la retaguardia.

El outfit de la hija de Jenni Rivera estaba compuesto por un vestido de falda corta negro con botones, con detalles en cuero y un cinturón que acentuó su figura. Además este lo combinó con medias de malla que dejaron al descubierto sus sensuales muslos, que a su vez se convirtieron en el match perfecto con las botas que llevó puestas.

La Abeja Reina se prepara con todos los hierro para esta edición de los Latin Grammy y es que para este 2022 no sólo ha sido invitada para disfrutar del show, sino que además cuenta con una nominación en la categoría Mejor Álbum de Música de Banda en donde compite con Banda El Recodo, Banda Fortuna, Banda Los Sebastianes y Banda Los Recoditos.

Esto sin mencionar que Chiquis Rivera está nominada a los Premios Grammy 2023, que se llevará acabo en la ciudad de Los Ángeles, donde nació la Abeja Reina, el próximo 5 de febrero. La categoría que la reconoce es Mejor Álbum Regional Mexicano junto a sus otros colegas: Natalia Lafourcade, Los Tigres Del Norte, Christian Nodal y Marco Antonio Solís. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

También, la ex de Lorenzo Méndez tendrá la oportunidad de subirse al escenario para deleitar al público con la interpretación de sus éxitos. Razón por la que ha mostrado a través de sus stories de Instagram cómo se viven las pruebas de sonido. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

No existe duda de que Chiquis Rivera está disfrutando uno de los mejores momentos de su carrera artística. Su música está siendo reconocida en distintos lugares del mundo. La receptividad de sus seguidores es cada vez más notoria y además trabaja sin descanso en el lanzamiento de nuevos sencillos. Mismos que adelantó en exclusiva para La Opinión que tienen varios géneros y colaboraciones. Esto sin mencionar el último tema de navidad que sacó que es una versión en música banda del clásico Jingle Bells.

También comparte su tiempo con los detalles relacionados a su propio negocio, el cual lanzó hace poco: REINA Púrpura, un shampoo libre de sulfato, con ingredientes naturales. Pero al mismo tiempo le dijo adiós a su línea de maquillaje y se quedará solamente con productos de cuidado corporal. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis) View this post on Instagram A post shared by BE FLAWLESS COSMETICS (@beflawlesscosmetics)

