Desde el baño, María Chacón se toma una selfie usando un minúsculo sostén

A María Chacón le encanta tomarse selfies, y la más reciente encantó a sus fans. Posando en el baño la actriz presumió su perfecto bronceado al usar un minúsculo sostén. Posteriormente salió a contemplar el mar, alzando sus brazos y luciendo su retaguardia.

La actriz mexicana también se dejó ver con un look más oscuro para salir de fiesta, luciendo su curvilínea figura en un minivestido negro con cierre al frente y otro con un diseño más llamativo, pues tenía cuatro grandes aberturas. View this post on Instagram A post shared by ᴍᴀʀɪᴀ ᴄʜᴀᴄᴏɴ (@oficialmariachacon) View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Después de una larga ausencia de las telenovelas María Chacón ha regresado con uno de los roles coestelares en “Cabo”, donde comparte créditos con Bárbara de Regil. Ella lució espectacular en la presentación del melodrama a los medios, publicando en su cuenta de Instagram fotografías que acompañó con el texto: “Mi primer telenovela en 15 años y no podría estar más feliz de que sea dando vida a Rebeca, un personaje que amo y espero que ustedes también”. View this post on Instagram A post shared by ᴍᴀʀɪᴀ ᴄʜᴀᴄᴏɴ (@oficialmariachacon)

