Kourtney Kardashian desbordó su busto con corsé en picantes fotos con Travis Barker

Decir sexy sería poco y es que Kourtney Kardashian dejó salir su lado más sensual para felicitar a su esposo Travis Barker por su cumpleaños número 47. Para ello posaron en una picante sesión de fotos donde derrocharon amor, sensualidad y mucha intimidad.

Kourtney Kardashian usó su perfil de Instagram para compartir con el mundo las fotos más calientes que hasta ahora se han hecho con Travis Barker. Además le dedicó un emotivo mensaje que de seguro ha hecho suspirar a millones. Sin mencionar que usó un atuendo para la ocasión: corsé muy ajustado al punto que su busto se desbordaba del mismo.

En las instantáneas, Kourtney presumió sus curvas y sobre todo las que ha cosechado últimamente ahora que le ha puesto menos atención a mantener su delgada figura. Además completó el outfit con tacones negros. Por su parte, el baterista de Blink 182 vistió con una camiseta de tirantes blanca y unos pantalones con flecos brillantes y fajín rojo.

Las piernas de la hermana de Kim Kardashian quedaron al descubierto y es que parecen ser las favoritas de Travis Barker, pues en algunas fotos aparece acariciándolas y en otras besándolas. Como tantas veces hacen sin importar quien esté alrededor.

“Estoy más que agradecida por el día en que naciste. Feliz cumpleaños al esposo de mis sueños, mi alma gemela”, escribió Kourtney agregando que él ha cambiado su vida para siempre.

Travis Barker por supuesto respondió a la publicación con otro tierno mensaje que cuenta con más de 8 mil likes hasta el momento. “Mi alma gemela, te amo por siempre”, escribió el rockero.

Esta no sería la primera vez que el par de estrellas exponen su lado erótico y sensual. En otras ocasiones se les ha visto posando con poca ropa y dejando en evidencia la complicidad que entre ambos existe. View this post on Instagram A post shared by travisbarker (@travisbarker)

Recientemente lo hicieron para anunciar el lanzamiento de “Lemme”, el producto íntimo que trabajaron en conjunto y del cual también son imagen. View this post on Instagram A post shared by Kourtney Kardashian Barker (@kourtneykardash)

Kris Jenner felicitó a Travis Barker

El mensaje de la suegra del baterista no se hizo esperar, la madre de Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie posteó en su cuenta de Instagram un carrusel con el Travis. View this post on Instagram A post shared by Kris Jenner (@krisjenner)

“¡Eres el padre, padrastro, esposo, tío, hijo y amigo más increíble! Eres tan amable, considerado, generoso, creativo, talentoso, ¡y estoy muy feliz de tenerte como parte de nuestra familia!.. ¡Muy feliz y te amo y te aprecio y espero que tengas el día más increíble de tu vida!”, es parte del texto que compartió la “Mománager” de las Kardashian-Jenner.

