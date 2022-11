Thalia patea la cara de Anitta en ensayos del Latin Grammy 2022

Son varios los artistas que desde hace días están instalados en Las Vegas, preparándose para los premios más importantes de la música latina que transmite Univision, los Latin Grammy 2022. Tal es el caso de Anitta y Thalia, quienes además han mostrado estar pasándola buenísimo. Esto, a pesar del patadón que la mexicana le metió en la cara sin querer a la brasileña.

A través de su perfil de Instagram, Thalia publicó un divertido video en donde aparece compartiendo con la intérprete de “Envolver” llamando la atención no sólo por su junte, sino por la patada que sin querer le dio la mexicana en el rostro a Anitta directo a su nariz.

“Oops, cuando dos Psycho Bitches se juntan todo puede pasar!! Anitta perdóname“, escribió Thalia junto al material audiovisual en donde además aparecen en compañía de Luis Fonsi y Laura Pausini, artistas con los que compartirán la animación de los Latin Grammy 2022.

Anitta por su parte respondió que iba a ir directo a una segunda cirugía de nariz en sus stories de Instagram, a manera de broma también.

Por su parte, cada uno de los presentadores ha expuesto su emoción al recibir la propuesta de animar el gran evento: “Feliz de estar viva y agradecida por la oportunidad. Feliz por estar aquí, viva, alegre, celebrando la música #latingrammy”, dijo Thalía quien en el 2019 recibió el Premio de la Presidencia de la Academia Latina de la Grabación. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia)

Mientras que el ganador de cinco Latin Grammy y ex de Adamari López, Luis Fonsi, comentó: “Mi gente, que honor ser uno de los conductores de la 23 entrega anual de @LatinGRAMMYs. Estaré muy bien acompañado al lado de mis amigas @LauraPausini, @thalia y @Anitta celebrando la música latina”. View this post on Instagram A post shared by Recording Academy / GRAMMYs (@recordingacademy)

La cantautora italiana, Laura Pausini, poseedora de cuatro Latin Grammy, también usó las redes sociales para emitir su mensaje: “Es un honor presentar los #LatinGRAMMY. ¡Los espero el 17 de noviembre desde Las Vegas!”. View this post on Instagram A post shared by Laura Pausini Official (@laurapausini)

Y Anitta, quien este año recibió la nominación a dos categorías, Grabación del Año y Mejor interpretación Reggaetón, dijo: “Sí, soy uno de los anfitriones del @LatinGRAMMYs. ¡Muy agradecida #LatinGrammy!”. Yes, I'm one of the hosts of the @LatinGRAMMYs

Very grateful! #LatinGRAMMYs pic.twitter.com/iHQHh7zvzU— Anitta (@Anitta) October 28, 2022

Si bien es cierto, la celebración de los Latin Grammy no sólo tiene como objetivo el reconocimiento a grandes estrellas de la música, sino también el reencuentro entre artistas, lo que permite concretar colaboraciones y más. Así que todos estamos a la espera de la ceremonia que se llevará a cabo este 17 de noviembre. View this post on Instagram A post shared by Alexander Delgado Hernandez (@alexandergdz)

