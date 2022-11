Alfombra roja del Latin Grammy 2022: Karol G, Chiquis Rivera y Marc Anthony se lucen

Como es costumbre ya los famosos desfilaron por la alfombra roja del Latin Grammy 2022 desde el Mandalay Bay en Las Vegas. Karol G y Chiquis Rivera, quien además ganó por su disco Abeja Reina, dejaron a todos con la quijada en el suelo al arribar con unos vestidos muy elegantes pero muy sexys también. Marc Anthony no se quedó atrás en compañía de su novia.

La Bichota, Karol G, se apareció con con una especie de vestido al estilo romano y sandalias iguales. Su cabello rojo mojado que hacía juego con el estilo “wet” de los trajes que han estado en tendencia este año y que le hemos visto mucho a Kourtney y Kim Kardashian. Pero la cantante de regional mexicano, Chiquis, no se quedó atrás e iluminó la alfombra roja del Latin Grammy 2022. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Con un vestido dorado y de pliegues, la hija de Jenni Rivera se apareció ante la producción de Univision y además de la mano de su novio Emilio Sánchez, quien no ha parado de halagarle y decir lo orgulloso que está de Chiquis. Minutos antes la intérprete de “El Honor” gritaba de alegría al saber que se había coronado como la ganadora en la categoría Mejor Álbum Música Banda en la gala no televisada del Latin Grammy. Esto sin mencionar que está nominada por Mejor Álbum Regional Mexicano a los Grammys 2023. View this post on Instagram A post shared by Emilio Sanchez (@emiliosanchez)

A continuación los demás famosos que posaron en la alfombra roja del Latin Grammy 2022 y que impactaron con sus atuendos.

Becky G

Sebastián Yatra

Anitta

Marc Anthony y Nadia Ferreira

Ángela Aguilar

Georgina Rodriguez

Thalia

Rauw Alejandro y Rosalía

Clarissa Molina

Yalitza Aparicio

Evaluna Montaner y Camilo

Raúl de Molina y su esposa Mily

