Belinda posa muy sexy, dejando ver su bikini a través de un vestido de red

Belinda siempre está a la vanguardia en cuanto a sus outfits, y ahora compartió en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece usando un vestido de red de corte asimétrico y que dejó ver su sexy bikini.

La cantante también publicó un breve video que la muestra en una de las locaciones en las que se graba la segunda temporada de la serie de Netflix “Bienvenidos a Edén”, en la que lleva uno de los roles principales. Ella misma informó a sus fans: “Estamos en Lanzarote…parece que estamos en otro planeta”.

Belinda no ha tenido tiempo de descansar debido a sus compromisos profesionales; se mostró abordando un avión privado para regresar a México, ya que hoy se presenta como invitada especial en el 2000’s Pop Tour. A pesar de ello nunca olvida a sus seguidores en Instagram, y recientemente obtuvo más de un millón de likes gracias a unas imágenes en las que posó muy sexy usando botas y un minivestido negro, demostrando que ya es toda una experta en tomar selfies. View this post on Instagram A post shared by ♥️ BELINDAPOP🇵🇾PARAGUAY♥️ (@belindapop_py) View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

