Chiquis Rivera grita al ganar el Latin Grammy 2022 a Mejor Álbum Música Banda

La Abeja Reina, Chiquis Rivera, repetir el éxito del 2020 al ganar un Latin Grammy. La hija de Jenni Rivera no paraba de gritar desde su habitación en Las Vegas junto a su equipo de trabajo y su hermana Jenicka Lopez.

Chiquis nos dijo hace poco en exclusiva para La Opinión que ella creía que su disco Abeja Reina tenía todo para ganar y no se equivocó. Hoy se alza con el galardón a Mejor Álbum de Música Banda. Un trabajo muy merecido, después de casi un año de gira con el tour que lleva el mismo nombre y el trabajo de hormiguita que ha hecho la cantante de regional mexicano día a día por dar a conocer su música. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Desde hace días Chiquis Rivera se instaló en Las Vegas para ser testigo de la música latina que reúne a sus mejores exponentes. Ahí recibió la noticia que su disco es el Mejor del Año en Música Banda. Por supuesto gritó, lloró y también se emocionó.

Justo hace unas pocas horas, Chiquis Rivera estrenó su canción Si No Te Hubieras Ido, promoción que ha estado haciendo en su cuenta de Instagram. Una canción que le dedica también a su mamá, La Diva de La Banda, Jenni Rivera. View this post on Instagram A post shared by Chiquis Rivera Online (@chiquisriveraonline)

Chiquis pretende seguir trabajando muy duro a nivel musical. Adelantó hace poco que su próximo disco trae muchas sorpresas que incluyen coqueteos con otros géneros y varias colaboraciones. Dijo que no hay nada concreto con Karol G aún pero no descarta que en un futuro suceda. Ya vimos que La Bichota está enamorada de los géneros mexicanos y su participación con Grupo Firme en un Strip Love Tour lo comprueban. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis Rivera no estuvo en la ceremonia no televisada por estarse preparando para su presentación de esta noche en la gala del Grammy Latino 2022. Además también un show en el House Of Blues de Las Vegas. Sin embargo, eso no fue excusa para que la Abeja Reina compartiera con sus fieles seguidores la emoción de lo que representa este reconocimiento. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

