Georgina Rodriguez impactó con transparencias en el Latin Grammy 2022 y sonrió muy poco

Con una puesta en escena despampanante y muy traslúcida, así se presentó Georgina Rodriguez en Las Vegas, en el evento Person Of The Year, que se celebra previo a la ceremonia del Latin Grammy 2022.

Georgina Rodriguez acaparó todas las miradas al llegar a la alfombra roja con un vestido de color azul en corte de sirena, que viene siendo uno de sus favoritos, el mismo estaba repleto de pedrería que a sus vez combinaban a la perfección con las transparencias y su esbelta figura. A pesar de ser una de las personas más esperadas de la noche, la modelo no sonrió.

Asimismo, los accesorios que escogió la pareja y madre de los hijos de Cristiano Ronaldo, Georgina, para este día han dado de qué hablar. Llevó unos pendientes largos en combinación con una pulsera y varios anillos que de seguro cuestan una fortuna. Esto sin mencionar los jeans transparentes que usó a su llegada.

En el Mandalay Bay Convention Center, la influencer y protagonista del reality de Netflix, Soy Georgina, posó para los reporteros gráficos sin sonreír. Esto ha dejado como consecuencia que algunos señalen que aún tiene cara triste, por la pérdida de uno de sus gemelos, la cual vivió hace unos meses.

“Se le ve incómoda”, “Está muy gris”, “Está linda, pero se nota su incomodidad”, comentaron algunos internautas en Instagram.

No obstante, la novia de Cristiano Ronaldo también consiguió muchos comentarios positivos y cientos los elogios que acompañan las distintas publicaciones en las que ella aparece.

“Es bella y no necesita mucho”, “Hermosa, elegante y distinguida”, “Muy elegante y guapa” y “Ella siempre luce bella”, “Cuerpazo y con varios bebés”, dijeron otros.

Vale recordar que esta noche la también modelo se subirá al escenario del Latin Grammy para presentar un premio. Es por ello que días antes ya se ha instalado en Las Vegas y ha participado en distintas actividades relacionadas con la premiación.

Looks de Georgina

No solo el vestido azul acaparó miradas.El buen gusto de Georgina y la pasión por la moda han vuelto a quedar en evidencia. En lo que parece ser el pasillo del hotel en el que se hospedó posó con un atuendo que no ha pasado desapercibido.

