Horóscopo chino de hoy 17 de noviembre: las predicciones para cada signo

Después de un día en que la recomendación principal era compartir con más personas y llevar a cabo reuniones, este jueves 17 de noviembre, será regido por el perro de madera, y su energía será propicia para la introspección y el trabajo en soledad.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Algo muy importante que debes tener en cuenta es el inicio del año para la astrología china, ya que esto no sucede a la par del calendario gregoriano, sino el 4 de febrero. Por esta razón, si naciste antes de ese día debes ubicar tu signo zodiacal como el mismo del año anterior. Por ejemplo, si alguien nació el 13 de enero de 1963, tendrá como animal regente al tigre, y no al conejo.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Después de unos días bastante atareados, el perro le sugiere a la rata que tome las cosas con calma. No es un día para dejarse llevar por el afán, pues si lo hacen, todo podría salir muy mal. Temprano en la mañana, planeen su día y hagan una sola actividad a la vez. Si los regidos por la rata son organizados, podrán tener un día muy fructífero y en calma.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Un encuentro inesperado hará que los regidos por el buey tengan sus sentimientos como una “montaña rusa”. Recuerdos y emociones guardadas aparecerán hoy, trayendo nostalgia y hasta tristeza. El perro les sugiere que eviten dejarse llevar por el momento y por el contrario procuren enfocarse solamente en el “aquí y el ahora”. El pasado deberá quedar atrás.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Las relaciones sentimentales serán el punto principal en la agenda de los tigres. Quienes ya tienen pareja deberán estar pendientes de ella, pues las ocupaciones de los últimos días los han alejado y podrían terminar teniendo una acalorada discusión. Por su parte, los tigres solteros, que estaban pensando en iniciar una relación formal, se darán cuenta que no era la persona indicada y deberán decir adiós.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Lo mejor que pueden hacer los nacidos en los años del conejo es no hacer ningún plan. Hoy cualquier cosa inesperada puede ocurrir y los obligará a cambiar todo lo que tengan agendado. Eviten luchar contra la corriente y más bien adáptense a la situación. Al final del día se darán cuenta que todo salió mejor de lo que esperaban.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

Con el regente del día en su contra, los dragones deberán dedicarse solamente a la rutina del día. Eviten iniciar cualquier actividad importante e, incluso, si pueden reprogramar reuniones, mucho mejor. Procuren encender una vela blanca y lleven con ustedes un ónix o una turmalina negra que los proteja de las bajas vibraciones.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

A quienes nacieron en los años de la serpiente se le pueden presentar algunos inconvenientes en su trabajo. Compañeros que quieren adueñarse de los logros de la serpiente sin reconocerles sus méritos, pero no se preocupen pues todo se sabrá y sus superiores sabrán a quién premiar y a quien castigar. Por esto, también es recomendable que hagan muy bien las cosas.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El perro les recomienda a los caballos que no abusen de las personas y que, por el contrario, les reconozcan sus méritos. A los caballos les han dado la mano desinteresadamente y en varias oportunidades, y no pueden olvidar esto ni actuar con ingratitud. El día de hoy es indicado para que actúen con humildad y agradecimiento hacia los demás.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Las inquietas cabras a quienes no les da miedo arriesgar, hoy deberían tratar de ser más conservadoras. Las energías del día no son las más favorables y podría ocasionarles pérdidas de todo tipo: económicas, materiales y hasta sentimentales. Así que no inviertan su dinero, eviten las discusiones y manténganse alejados de los triángulos amorosos.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

La disciplina será la clave para que el mono pueda lograr sus objetivos. Eviten las distracciones, no picoteen entre actividades y dejen el celular a un lado. Si organizan sus actividades de hoy y cumplen con ellas a cabalidad, no solo tendrán un día fructífero, sino que, además, llamarán la atención de una persona que querrá “llevarlos a sus filas”, lo cual les traerá muchos beneficios laborales, sociales y económicos.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Es importante que el gallo se mantenga alejado de discusiones y confrontaciones. Su “pico” siempre tan afilado, lo llevará a hablar de más, ocasionado conflictos mayores e hiriendo a personas que lo único que han hecho es preocuparse por ustedes. Es importante que conserven la calma y actúen con paciencia, no todo el mundo debe pensar igual a ustedes.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Como regente del día, el perro puede aprovechar la energía para poner punto final a situaciones y relaciones que no le están aportando nada positivo. Hoy podrán tener conversaciones en las cuales expongan con tranquilidad sus puntos de vista y las decisiones que toman, sin que esto sea malinterpretado o provoque confrontaciones.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

El perro le sugiere al cerdo que cuide su salud. Todos los extremos son dañinos y tan malo es excederse con la comida y la bebida, como con el ejercicio y el trabajo. Procuren encontrar un punto de equilibrio e incorporen a su vida rutinas saludables. Así sean pequeñas y simples, redundarán a su favor. Aquellos chanchos que fuman es importante que busquen las herramientas y ayudas necesarias para dejar el cigarrillo atrás, pues de continuar así las consecuencias serán muy graves.