Salma Hayek mostró bubis en vestido rojo y la comparan con Cazzu la novia de Nodal

La moda y el gusto por el buen vestir se apodera de las alfombras rojas de los eventos más populares del momento, y así lo dejan ver la actriz Salma Hayek y la cantante Cazzu, quienes a pesar de asistir a distintos eventos, vistieron muy similar. La mexicana llegó a los premios GQ Men mostrando sus bubis con un vestido color rojo y de inmediato la comparación con la novia de Christian Nodal fue inmediata.

Salma Hayek dejó a la vista su pronunciado escote en la alfombra de los premios GQ Men of the Year 2022, mientras que Cazzu usó el mismo color rojo para su vestido y un corte en el mundo casi idéntico al de la actriz mexicana en el evento Person Of The Year de los Latin Grammy 2022 al lado de su amor y cantante de regional mexicano, Nodal.

“Mi favorita”, “Ese es tu color baby”, “Te amo paisana”, “La más hermosa”, “Qué orgullo ser tu fan”, “Uff que delantera la de Salma!”, “Tu éxito está escrito”, fueron algunos de los comentarios que expresaron los seguidores de la intérprete de Frida Khalo. Salma Hayek at the GQ Men Of The Year Awards (2022) pic.twitter.com/WNyw4rLlYs— linda (@itgirlenergy) November 16, 2022

Y en las mismas redes sociales no se hicieron esperar las comparaciones. Aunque se hace notar que todavía es temprano para que Cazzu tenga el amor de los mexicanos, pues en su mayoría los halagos iban para Salma Hayek, mientras que para La Nena Trampa recibió críticas, pero amaron verla tan feliz con el cantante de “Ya No Somos Ni Seremos” y ex de Belinda. View this post on Instagram A post shared by Christian Nodal 🌵🇲🇽🎤 (@_.nodal._)

“Cristian se mira contento” , “Nodal hay buen gusto”, “Cazzu aprovechando para ganar popularidad al lado de Nodal y el la tiene como reina. Me encantan”, “Lamentablemente Nodal se ve feliz junto a ella, bye Beli” y “Hay mucho feeling”, le dijeron a la pareja del año en este Latin Grammy 2022, Christian Nodal y Cazzu. View this post on Instagram A post shared by ♡ 𝖓𝖊𝖓𝖆 ᴛʀᴀᴍᴘᴀ (@cazzu) Deslizar a la derecha.

Es importante recordar que, luego del rompimiento de su compromiso con Belinda, a Nodal se le vio junto a la trapera argentina y, aunque muchos llegaron a pensar que se trataba de un romance pasajero, ya han pasado varios meses y su relación sigue vigente.

Esta sería la primera vez que Cazzu y Nodal posan frente a las cámaras en un evento. Mismo al que asistieron combinados por el color rojo y durante su paso por la alfombra no se soltaron las manos, compartieron miradas y risas cómplices.

Además en esta ceremonia, Christian Nodal se subió al escenario para interpretar el tema “Mi Amor Eterno” de Marco Antonio Solís. Durante la puesta en escena siempre estaba sonriendo hacia la cámara y al público, justo en el lugar en donde estaba sentada su novia.

