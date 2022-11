Thalia y Lili Estefan paralizan el Latin Grammy 2022 cantando Psycho Bitch

¡Reencuentro de divas! La cantante Thalia y la presentadora Lili Estefan están juntas en los preparativos de los Latin Grammy 2022. Por supuesto hicieron a sus seguidores parte de esta complicidad. Las mejores amigas bailaron y cantaron el ritmo de Psycho Bitch en los pasillos del Mandalay Bay Convention de Las Vegas en el evento Person Of The Year, donde se destacó el trabajo de Marco Antonio Solis.

“Así me encontré anoche con mi amiga del alma!!!”, escribió Lili Estefan junto al divertido material audiovisual que compartió junto a Thalía. En la publicación fueron muchos los que halagaron a La Flaca de Univision por su puesta en escena: “Lily se ve muy bien”, “Lily estás bella”, “Lily parece una muchachita”.

La presentadora de El Gordo y La Flaca habría llamado la atención de los internautas no sólo por lucir sonriente y alegre, sino además por el atuendo que escogió para la noche, un vestido diseñado por Claudia Zuleta.

La pieza de Lili era color blanco y bastante llamativa, sobre todo en la parte izquierda que, estaba adornada con piedras resaltaba los piernones de la compañera de Raúl de Molina.

Por su parte, Thalia también se lució al mostrar sus piernones y es que se logró ver increíble con el conjunto que llevó puesto. Era color negro con miles de detalles brillantes y el pantalón transparente.

“Matando”, “Divina”, “Hermosa”, “Te amo”, “Espectacular”, “Arrasandooo”, “Amamos el estilo PsycoBitch“. “La única y verdadera diva de la noche”, fueron algunos de los comentarios que le regalaron a la intérprete de “No me acuerdo”.

“Disfrutar en la industria con mis compañeros y mi familia de mi casa disquera también ha hecho que esta noche sea llena de energía”, escribió Thalia en su cuenta de Instagram junto a un extenso mensaje en el que además felicitó a Marco Antonio Solís, quien este año recibió el premio Person Of The Year. View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia) Deslizar a la derecha.

“Que gran energía en el homenaje espectacular a mi querido amigo Marco Antonio Solís person of the year. Fui específicamente a buscarlo y a reírnos tanto de la misma frase que nos decimos cada vez que nos vemos desde hace más de 20 años”, agregó.

La mexicana estrenó hace poco su último material. Un videoclip muy movido y moderno donde se hace llamar Psycho Bitch y te invita a entrar a su mundo y disfrutarlo tal como hace ella.

