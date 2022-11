Usando un vestido mojado y transparente Billie Eilish anuncia su nuevo perfume

Billie Eilish ha sorprendido a sus seguidores en Instagram al publicar las fotos promocionales de su nuevo perfume Eilish No. 2. En las imágenes -que están por llegar a los cinco millones de likes– la cantante aparece bajo la lluvia, luciendo muy sexy al usar un vestido mojado y transparente. Ella complementó todo con el mensaje: “No podría estar más feliz con cada parte de esto. Estoy más que emocionada por que ustedes lo tengan”.

En otras fotografías Billie se dejó ver más relajada y con atuendos en los que sobresalen sus holgados jeans. Así optó por ir al gimnasio, posando entre los aparatos para una selfie y escribiendo “estoy cansada”. View this post on Instagram A post shared by BILLIE EILISH (@billieeilish) View this post on Instagram A post shared by BILLIE EILISH (@billieeilish)

Hace algunos días se dieron a conocer unas fotografías de Billie Eilish en las que aparece montando a caballo, lo cual no sorprendió a muchos de sus fans, ya que hace tres años la artista comentó que practicaba la equitación para “liberar el estrés”, aunque agregó que es un deporte muy caro, por lo que primero comenzó a trabajar en un establo. Poco a poco y ganando dinero como cantante se hizo amiga de un entrenador para recibir lecciones. View this post on Instagram A post shared by Billie Eilish Brasil (@billieeilishbr)

