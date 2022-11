Chiquis Rivera brilla de dorado y canta con Banda los Recoditos en el Latin Grammy

La Abeja Reina, Chiquis Rivera, está más que contenta y cómo no, si se ganó el Latin Grammy 2022 al Mejor Álbum de Música Banda. Premio que no recibió en tarima sino en la habitación del hotel donde se hospedaba en Las Vegas, preparándose para la ceremonia en la que participaría cantando.

Un vestido dorado de arriba a abajo a medio hombro y de pliegues fue el que escogió la hija de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, para atravesar la alfombra roja del Latin Grammy en la noche en que ya había sido anunciada como ganadora de uno. De la mano de su novio de hace más de un año, Emilio Sánchez, la intérprete de “El Honor” posó con una sonrisa de oreja a oreja por la noche, por su merecido reconocimiento y porque compartiría escenario minutos después con la banda de regional mexicano, Banda los Recoditos. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_abejareina_)

Ahí se quitó el elegante vestido y se colocó uno muy formal también, pero más oscuro y con pedrería manteniendo el estilo a medio hombro también. “Entre Besos y Copas” y “Me Siento A Todo Dar” fueron las canciones que entonaron en el escenario del Latin Grammy. View this post on Instagram A post shared by Chiquis fanpage🐝💕 (@chiquis_abejareina_)

Chiquis gana Latin Grammy 2022

En el 2020, Chiquis Rivera ganaba su primer Grammy Latino en la misma categoría. Ahora, apenas a dos años de eso, vuelve a llevarse el gramófono a su casa. Hace días, la cantante de regional mexicano decía que usaría accesorios de su mamá que la ayudarían a ganar. View this post on Instagram A post shared by Lizbth Gutierrez (@lizworldtv)

Confesaba también a La Opinión, que estaba convencida que su disco Abeja Reina tenía los atributos para colocarse como triunfador. Así fue, tal como lo predijo y además parece que, La Diva de La Banda también hubiese hecho lo suyo. Chiquis mencionó a su mamá en una pequeña entrevista que le hicieron en Univision al llegar a la alfombra roja sobre qué cree que pensara Jenni Rivera de su logro y a lo que respondió: “Mi mamá está muy orgullosa de mí”. View this post on Instagram A post shared by Univision (@univision)

Rivera nominada al Grammy 2023

Pero la cosa no queda aquí, la sobrina de Lupillo Rivera está nominada a los Premios Grammy 2023 en la categoría de Mejor Álbum Regional Mexicano por Abeja Reina También. Por supuesto, que esto es otro motivo de celebración para la cantante nacida en Los Ángeles, pero de origen mexicano. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis ya está alistando detalles para lanzar otro álbum, el cual prometió trae varias sorpresas. Hace no mucho decía que sentía que este era el momento en que más seguridad siente a nivel personal y profesional. Y tan es así que se aventó y sin miedo a nada lanzó una canción que es una versión en regional mexicano del single de navidad, “Jingle Bells”.

Sigue leyendo:

Lista de ganadores del Latin Grammy 2022: Rosalía, Bad Bunny, Jorge Drexler destacaron

Chiquis Rivera mostró más arriba de los muslos en el Latin Grammy 2022 en Las Vegas

Thalia y Lili Estefan paralizan el Latin Grammy 2022 cantando Psycho Bitch

Georgina Rodriguez impactó con transparencias en el Latin Grammy 2022 y sonrió muy poco

Una fan de Los Recoditos bailó y le lamió el pecho a uno de los miembros de la banda en pleno concierto

Chiquis Rivera encuentra un intruso en su casa: ¡Un oso!