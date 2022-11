Karol G llego mostrando el bodysuit y luego se desató en cacheteros en el Latin Grammy

Karol G puso tanto la alfombra roja como el escenario del Latin Grammy a arder al dar una muestra de sensualidad y poderío en tarima. La cantante del género urbano llegó con vestido color beige transparente con el que se le veía el bodysuit amén del profundo escote y el cabello mojado o como lo llaman estilo “wet”.

Un rojo que se podía a ver a distancia y que correspondía a su cabellera que dio a conocer con el estreno de Gatúbela. Unas sandalias romanas que ocultaba sus dedos y le llegaba en espiral hasta el muslo donde apenas comenzaba su tela transparente. Un corsé en forma de bodysuit se podía ver y le resaltaba el busto hizo que hasta los mismo reporteros que estaban en la alfombra roja del Latin Grammy 2022 voltearon a ver quién estaba provocando esos suspiros. Simple: la Bichota, Karol G.

Inmediatamente después Karol G se subió al escenario producido por Univision, donde se destacó en cacheteros y botas hasta la rodilla. Cantó un medley de Provenza, Gatúbela y Cairo, su más reciente tema que lanzó hace menos de tres semanas. Sus bailarines pusieron a todo el mundo a bailar y varios de los famosos y músicos que se encontraban en el público se pusieron de pie. Así dejaron claro que, de la cantante de genero urbano todo el mundo es fan. View this post on Instagram A post shared by KAROL G CLOUD (@karolg_cloud)

Karol G y Thalia

La colombian también es fan de muchas de las grandes celebridades que se presentaron en Latin Grammy 2022 en Las Vegas. A penas vio a Thalia, se acercaron y tomaron una foto para el recuerdo siendo además muy simpáticas y cariñosas la una con la otra. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site (@karolgsite)

Thalia también hizo una presentación increíble en la que rindió junto a Laura Pausini y Luis Fonsi en homenaje a Marco Antonio Solis. Artista que fue homenajeado por la Academia y reconocido como Persona del Año por su trayectoria y aporte a la música latina.

Karol G celebra su presentación

La Bichota fue aplaudida por su equipo de trabajo apenas bajó del escenario del Latin Grammy y la llevaron directo a cambiarse de look, que fue muy distinto al color arena con el que llegó a la alfombra roja. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Un vestido metálico mostrando bastante de su pecho y unos guantes sumado a sus lentes preferidos fue la mezcla perfecta para resaltar el cabello rojo de Karol G. De inmediato posó con este tercer atuendo y causó halagos en las redes sociales.

Para finalizar, la reggaetonera le dedicó como es costumbre ya un mensaje a todos sus fans en su Instagram: “Me voy con el corazón llenito de amor de ustedes”.

