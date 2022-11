Martha Higareda enciende las redes sociales al posar con un bikini floral que deja muy poco a la imaginación

En espera de que le surja un nuevo proyecto donde poner a prueba su capacidad histriónica, Martha Higareda decidió darse un respiro en medio de la naturaleza y para deleite de sus fans les compartió una fotografía donde deja muy poco a la imaginación.

Inmersa en lo que parecen ser las frescas aguas de una laguna y con una cascada en el fondo, la también productora, guionista y empresaria originaria de Tabasco, se desprendió del exceso de ropa para quedarse solo con un bikini floral.

De esta manera, a sus 39 años demostró que su alimentación adecuada y el ejercicio continúo le han rendido frutos positivos, pues su belleza resulta notable, así que también optó por presumirla mediante una imagen ante los más de 5 millones de fans que siguen a detalle sus movimientos en su cuenta de Instagram.

“Aquí pasando a saludarlos. Ustedes saben que el gimnasio no es mi fuerte, pero quiero llevar más lejos al cuerpo en el que habita mi alma, para que me dure más años. Lo que nació de una inseguridad de ser muy flaquita me está llevando a encontrar la seguridad que da la disciplina 🙂 ánimo a todas las que como yo sienten un pesar por hacer ejercicio. ¡Vamos adelante comunidad!”, escribió la actriz mexicana en un mensaje que en cuestión de minutos tuvo más de 202 mil likes.

En su momento, Martha Higareda llegó a comentar en varios espacios de televisión que el hecho de haber conocido a una mujer de 92 años durante un viaje realizado por Europa le cambió por completo su visión hacia el futuro, pues su avanzada edad no correspondía con el espectacular físico que lucía y así fue cómo la actriz decidió modificar sus hábitos alimenticios y hacer un poco de ejercicio.

Ahora, los resultados saltan a la vista, pues la actual pareja de Lewis Howes constantemente comparte imágenes que no dejan de encender las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Martha Higareda (@marthahigareda)

