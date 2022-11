Celia Lora presume el escote de su diminuto bikini desde el interior de la piscina

Celia Lora es toda una experta en llamar la atención con las candentes publicaciones de redes sociales, tal como sucedió recientemente dentro de su perfil de Instagram, donde prendió fuego con un video en el que se lució desde la piscina con un diminuto bikini.

La modelo mexicana es conocida por mostrar sin pudor sus voluptuosos encantos en la revista Playboy, para la cual posó por primera vez hace más de una década posicionándola como una de las famosas más atrevidas. Pero los candentes destapes no solo han robado miradas en las publicaciones impresas, pues las redes sociales también forman parte de sus escaparates preferidos para posar con el mínimo de ropa poniendo a prueba la censura.

Así fue como volvió a elevar la temperatura con una grabación en la que presumió sus voluptuosos encantos ante 10.3 millones de seguidores de Instagram, red social en la que continuamente prende fuego por aparecer con atrevidas prendas de lencería transparente que dejan muy poco a la imaginación.

Y aunque en semanas recientes ha provocado todo tipo de reacciones apareciendo junto a voluptuosas modelos como Ignacia Michelson, Lizbeth Rodríguez y Marian Franco, una vez más atrajo las miradas posando sola y desde la piscina.

Aunque la breve grabación no es reciente y formó parte de los jueves del recuerdo, la hija del cantante Alex Lora apareció caminando con el agua por debajo del pecho y mostrando únicamente su escote de su diminuto bikini verde, lo que fue suficiente para provocar bajas pasiones entre sus admiradores.

Las acaloradas imágenes que la polémica ex habitante de ‘La Casa de los Famosos’ comparte dentro de dicho perfil social no solo han llamado la atención por las diminutas prendas que utiliza, pues hace unos días dio de qué hablar por mostrar su espalda completamente desnuda, mostrando únicamente los tatuajes que adornan su escultural silueta.

La acalorada postal fue acompañada con el título: “¿Debería esperarte?”, con lo que recibió propuestas y piropos en los que aseguraron luce como una auténtica Diosa griega.

Y poco tiempo después compartió una instantánea en la que posó acostada con un sexy conjunto de lencería color negro y pedrería de brillantes con la que sus exuberantes encantos robaron protagonismo. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

