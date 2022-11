Dorismar deja muy poco a la imaginación posando con lencería traslúcida

Las candentes imágenes que Dorismar comparte en sus redes sociales parecen no tener fin, lo que fue confirmado por sus fieles admiradores ante quienes nuevamente dejó muy poco a la imaginación con diminutas prendas traslúcidas que paralizaron el corazón de miles y que pusieron a prueba la censura.

La sensual modelo argentina que se dio a conocer como conductora de televisión en programas como ‘Caliente’ y ‘Desmadrugados’, pero también disfruta provocar todo tipo de reacciones a través de su perfil oficial de Instagram llegando a compartir atrevidas fotografías en las que expone su voluptuosa silueta portando el mínimo de ropa.

Y para confirmar lo anterior se encuentra la serie de fotografías en la que aparece posando de espaldas a la cámara con un diminuto conjunto de lencería traslúcida color blanco que dejó a la vista de 1.3 millones de seguidores su torneada silueta.

Las instantáneas que fueron acompañadas con un mensaje para desear feliz fin de semana a sus admiradores cautivó a cerca de 80 mil usuarios que la calificaron con un corazón rojo en señal de aprobación.

Las tremendas imágenes que han estado a punto de mostrarlo todo continuaron con otra publicación en la que, posando desde la cama, Dorismar volvió a lucir la misma prenda de lencería generando otro importante número de reacciones con las que confirmó por qué es una de las famosas más atrevidas dentro de las comunidades virtuales. View this post on Instagram A post shared by Dorismar (@dorismartv)

Por si lo anterior no fuera suficiente, en semanas recientes también dio de qué hablar con la colaboración que realizó al lado de la playmate mexicana, Celia Lora, con quien modeló en un par de ocasiones con seductoras pendas de lencería.

En una de las postales tanto Lora como la originaria de Buenos Aires, Argentina, modelaron ante la cámara con reveladores conjuntos color rosado en las que sus voluptuosas siluetas quedaron expuestas. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Mientras que, en una ocasión anterior, ambas eligieron conjuntos de lencería color negro que modelaron de perfil y dando ligeramente la espalda a la cámara y que nuevamente lograron lucir sus despampanantes atributos por los que se han colocado en la preferencia de millones de admiradores. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

