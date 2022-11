Sherlyn despierta sospechas de embarazo tras aparecer bailando con un sexy vestido: “Ya se ve el bebé”

Tras asegurar que está lista para ser madre por segunda vez y que pronto se pondría en manos de los especialistas, Sherlyn desató los rumores de embarazo dentro de sus redes sociales, en donde apareció bailando con un sexy vestido dorado que dejó ver una misteriosa pancita que según sus seguidoras podría deberse a que ya está en espera de un bebé.

Entre los planes de Sherlyn se encuentra convertirse en madre por segunda ocasión lo cual podría suceder de la misma forma en que se embarazó de su hijo André, por medio de una inseminación artificial o bien con fecundación in vitro; sin embargo, dejó ver que ya no falta mucho para tener a su segundo hijo en brazos, o al menos así lo suponen sus seguidoras de Instagram, en donde compartió una serie de videos con los que despertó las sospechas de embarazo.

Y es que durante las grabaciones de ‘Mira Quien Baila All Stars’, en donde participa como conductora llevando los detalles de lo que ocurre detrás del escenario, la actriz y cantante aprovecha sus tiempos libres para realizar videos divertidos o bailes que comparte con sus seguidores de distintas redes sociales, por lo que recientemente publicó una serie de videos en los que aparece bailando de lo más divertida los temas “Despechá” de Rosalía y “Dura” de Daddy Yankee.

En esta ocasión apareció ante la cámara con un diminuto vestido de espejos color dorado que la hizo lucir espectacular durante la semifinal del reality de baile de Univision, pero lo que llamó la atención de la gran mayoría de fanáticos fue una misteriosa pancita que podría haber dejado en evidencia su nuevo embarazo. View this post on Instagram A post shared by Sherlyn Gonzalez (@sherlyny)

Así se lo hicieron saber en la sección de comentarios, donde sus seguidoras la cuestionaron de inmediato si ya estaba embarazada, mientras que algunas más lo dieron por hecho con felicitaciones y cumplidos.

“Sherly está embarazada y ya desde hace rato”, “¿¿Estás embarazada?? Tu pancita ya se nota“, “¿Estás embarazada o es el vestido?”, “¿Viene bebe en camino?”, “Te ves súper hermosa”, “Felicidades”, “Ahí ya se ve el bebé“, “Te ves hermosa con esa barriguita”, “Se nota que está embarazada“, “Bebé a bordo”, fueron solo algunos mensajes que recibió la mexicana. View this post on Instagram A post shared by Sherlyn Gonzalez (@sherlyny)

