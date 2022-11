Aceite de oliva ¿ayuda a mejorar la fertilidad?

El aceite de oliva es uno de los principales integrantes de la dieta mediterránea y uno de los aderezos más populares.

Más allá de su capacidad para dotar de sabor a nuestros platillos favoritos, este aceite es capaz de otorgar diferentes beneficios para la salud. Uno de ellos es mejorar la fertilidad.

El aceite de oliva es un aceite vegetal que se obtiene de la aceituna u oliva, fruto del olivo (Olea europaea).

Históricamente, este aderezo ha estado vinculado a la región mediterránea. Actualmente, España, Grecia e Italia acaparan las tres cuartas partes de la producción mundial. El aceite de oliva se puede diferenciar en tres tipos:

Aceite de oliva extra virgen : es el aceite de oliva con mayor calidad, y existen normas específicas que cumplir para elaborarlo. Se utilizan aceitunas de buena calidad que se someten a procedimientos mecánicos (sin refinamiento). El resultado es un aceite de color verde intenso, fuerte y agradable sabor y olor, y mayor concentración de vitaminas y minerales que los otros tipos de aceite de oliva. Su nivel de acidez debe ser inferior a 0.8%.

: es el aceite de oliva con mayor calidad, y existen normas específicas que cumplir para elaborarlo. Se utilizan aceitunas de buena calidad que se someten a procedimientos mecánicos (sin refinamiento). El resultado es un aceite de color verde intenso, fuerte y agradable sabor y olor, y mayor concentración de vitaminas y minerales que los otros tipos de aceite de oliva. Su nivel de acidez debe ser inferior a 0.8%. Aceite de oliva virgen : al igual que en el caso anterior, no se usan productos químicos para obtenerlo. Las normas de su producción no son tan estricticas, por lo que tiene un sabor menos intenso. Además, su nivel de acidez debe ser menor o igual a 2%.

: al igual que en el caso anterior, no se usan productos químicos para obtenerlo. Las normas de su producción no son tan estricticas, por lo que tiene un sabor menos intenso. Además, su nivel de acidez debe ser menor o igual a 2%. Aceite de oliva: es una mezcla de aceite de oliva virgen (entre 20 y 25%) y aceite de oliva refinado (entre 75 y 80%). Este último se obtiene mediante el uso de productos químicos y altas temperaturas para desodorizarlo, decolorarlo y reducir su acidez. Es de menor calidad que los aceites anteriores, con un sabor más neutro y color más claro.

Beneficios del aceite de oliva

Las propiedades del aceite de oliva extra virgen dependen en gran medida de la variedad de aceituna que se utiliza para su producción, los métodos de procesamiento y las formas del almacenamiento.

Aceite de oliva extra virgen: cuáles son sus usos y beneficios

La mayoría de sus propiedades deriva del alto contenido de ácido oleico que posee (llegando en algunos casos a representar el 75%). Además, al estar menos procesado, el aceite de oliva extra virgen es más rico en vitaminas solubles en grasa, como la A, D, K, y, especialmente, E.

Gracias a esta rica composición nutritiva, su consumo se vincula a diferentes beneficios para la salud:

Actúa sobre el metabolismo de la glucosa y de las grasas en pacientes con diabetes tipo 2, a la vez que ayuda a controlar de los niveles de azúcar en sangre.

Ayuda disminuir los triglicéridos en sangre y las lipoproteínas de baja densidad, comúnmente llamadas “colesterol malo”, a la vez que incrementa la presencia de lipoproteínas de alta densidad, mejor conocidas como ” colesterol bueno”.

Contribuye al piel, favoreciendo la hidratación, conservación y elasticidad cutánea, disminuyendo la presencia de estrías, y combatiendo la resequedad.

Mejora la función digestiva, reduciendo el riesgo de problemas gastrointestinales, como gastritis, irritación, o estreñimiento.

Previene infecciones provocadas por bacterias, como Escherichia coli o Salmonella.

¿Sirve el aceite de oliva para mejorar la fertilidad?

El aceite de oliva suele ser apuntado como una opción para mejorar la fertilidad por distintos motivos. En principio, porque es un ingrediente clave de la dieta mediterránea, un tipo de alimentación que los investigadores creen que puede tener un efecto beneficioso sobre la espermatogénesis y la función reproductiva, principalmente gracias a su aporte de antioxidantes, ácidos grasos omega 3 y proteínas.

Otro beneficio del aceite de oliva es que ayuda a reducir los niveles altos de colesterol, los cuales se asocian a una menor funcionalidad espermática.

En el capítulo 36, “Olive oil and male fertility“, del libro “Olives and Olive Oil in Health and Disease Prevention“, se explica que el aceite de oliva “aporta una elevada cantidad de antioxidantes, principalmente polifenoles, junto a una beneficiosa composición lipídica, caracterizada por el aporte de ácidos grasos monoinsaturados”.

Además, se señala que podría tener beneficios para la fertilidad debido a que, “en comparación con otras grasas de la dieta, el aceite de oliva presenta un efecto particular sobre la actividad de varias peptidasas en los testículos, y estos resultados parecen estar relacionados con cambios en el perfil de lípidos plasmáticos”.

La evidencia científica sobre los beneficios del aceite de oliva sobre la fertilidad también se encuentra en estudios en animales. Por ejemplo, un trabajo publicado en Plos One, encontró que este aderezo puede disminuir los niveles de colesterol “malo” en sangre, mejorando así la producción de espermatozoides. Los autores llegaron a esta conclusión realizando experimentos en conejos.

“Lo que observamos es que el aceite de oliva que nosotros incorporábamos a la alimentación [de los conejos] mejoraba los parámetros de fertilidad. Esto no significa que traspolado a humanos funcione exactamente igual. Sin embargo, se puede inferir que, si un individuo consume aceite de oliva, va a tener una dieta más saludable que si no lo consume”, afirmó Miguel Fornés, director de la investigación en un comunicado de prensa.

Precauciones

Si bien una mala alimentación se asocia con la infertilidad, y, como señalamos, la incorporación de aceite de oliva virgen (siempre como complemento de una dieta saludable) puede resultar beneficioso, no se trata de una solución mágica.

Existen otros factores de riesgo que pueden causar infertilidad y sobre los cuales el aceite de oliva no puede hacer nada al respecto, como el consumo excesivo de alcohol, obesidad, fumar o tener hábitos sedentarios.

Otros aspectos para tener en cuenta son las causas ambientales, como la exposición prolongada a metales pesados, sustancias químicas o radiación, así como las causas médica, como infecciones, tumores, desequilibrios hormonales, problemas de eyaculación o efectos secundarios de ciertos medicamentos.

Por ello, procura realizar chequeos médicos regularmente para que el profesional de la salud pueda identificar a tiempo cualquier problema relacionado con la fertilidad y determinar el mejor tratamiento.

Tampoco debemos olvidar que el aceite de oliva está compuesto aproximadamente en un 90% por grasas. Aunque en su mayoría son saludables, su aporte calórico es muy elevado, por lo que consumirlo en exceso puede aumentar el riesgo de sobrepeso si no se complementa su consumo con una dieta saludable y ejercicio regular.

Para recordar:

Hasta contar con evidencia científica significativa proveniente de ensayos en humanos, las personas interesadas en utilizar terapias a base de hierbas y suplementos deben tener mucho cuidado.

No abandones ni modifiques tus medicamentos o tratamientos, antes habla con el doctor sobre los potenciales efectos de las terapias alternativas o complementarias.

Recuerda, las propiedades medicinales de las hierbas y suplementos también pueden interactuar con los fármacos recetados, con otras hierbas y suplementos, e incluso alterar tu dieta.

Fuentes consultadas: Base Exhaustiva de Datos de Medicamentos Naturales, Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU., Departamento de Agricultura de EE. UU., Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa.