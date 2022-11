Anitta y Taylor Swift dejaron sus espaldas al descubierto en los AMA’s 2022

Este domingo 20 de noviembre se llevó a cabo una nueva entrega de los American Music Awards 2022, lo que permitió que cientos de artistas se dieran cita en Los Ángeles, pero sin duda, Taylor Swift y Anitta se robaron unos cuantos suspiros dejando sus espaldas y un poco más al descubierto.

Anitta y Taylor Swift escogieron atuendos bastante sensuales para asistir a los AMA’s 2022. Aunque su música es muy diferente, parece que sus gustos a la hora de vestir tienen similitudes. Ambas coincidieron en llevar la espalda al desnudo.

La brasileña Anitta triunfó una vez más. En esta oportunidad optó por lucir una falda de cola color gris, y en la parte superior un corsé vintage de Issey Miyake de la colección otoño-invierno 1980-1981, que completó el despampanante outfit pues solo iba por delante, dejando la espalda a la vista de todos en los AMA’s y en Instagram también. View this post on Instagram A post shared by Central – Família Anitter (@familiaanitterr)

La intérprete de “Envolver” escogió este diseño que no sólo marcó historia en el mundo de la moda, sino también de la música, pues Grace Jones ya lo había lucido en otras actuaciones en 1980 y 2000, en diferentes tonos.

Y, esperen… Esta no fue la única razón por la que Anitta dio de qué hablar, pues la artista se alzó con el premio a Artista Latina Favorita. “Son geniales, sin ustedes y sin todo mi país, Brasil no estaría aquí hoy. Es la primera vez que Brasil está aquí, como ganador. Quiero agradecer a todo mi equipo y mi familia, y a mí misma, que también trabajó muy duro”, dijo al recibir el premio en los American Music Awards 2022. View this post on Instagram A post shared by Anitta Fan Account 🇺🇸 (@american.anitta)

Ahora hablamos de Taylor Swift, quien brilló con un overall dorado que no la hizo pasar desapercibida. Además es otra de las artistas de esta gran noche, pues se consagró como la más premiada en la historia de los AMA’s 2022. View this post on Instagram A post shared by jamison 🙂 (@jamisonloveswift)

La cantante arrasó y se llevó a casa seis premios de las categorías más importantes del evento: Artista del Año, Mejor Álbum Pop Rock, Mejor Artista Pop, Álbum Country Favorito, Artista Country Femenina Favorita y Mejor Video Favorito. View this post on Instagram A post shared by NEW VISION (@newvision.video)

“Ustedes los fans me hicieron saber que querían escuchar la música que yo quise hacer, me apoyaron y me incentivaron, la mayor cantidad de música que lanzaba me hacía más feliz. Quería seguir creando, haciendo cosas y cuanto más esto pasaba, ustedes me decían sí sigue haciéndolo, entonces yo estaba muy feliz”, dijo Swift.

Taylor habría superado la lista de premios de Michael Jackson con 26, Whitney Houston con 22 y Kenny Rogers con 19, los más galardonados en la historia de los AMA’s durante las últimas cinco décadas.

Artists with the most AMAs wins in its five-decade history:



#1 — Taylor Swift (40; with 7 AOTY)

#2 — Michael Jackson (26)

#3 — Whitney Houston (22)

#4 — Kenny Rogers (19) pic.twitter.com/itN4WqU8sC— Taylor Crave (@mainpopgirI) November 21, 2022

Sigue leyendo:

Taylor Swift mostró el calzón en los MTV EMA’s 2022

Thalia patea la cara de Anitta en ensayos del Latin Grammy 2022

Becky G y Taylor Swift llegan a los MTV VMA’s sin ropa interior y se desatan al ritmo de J Balvin

Selena Gomez dice que Taylor Swift es su única amiga en Hollywood

Anitta expone su retaguardia al usar un vestido con estratégicas partes transparentes

Anitta, Thalia, Laura Pausini y Luis Fonsi: Los presentadores de Latin Grammy a pura diversión

Anitta y Lele Pons posan sin ropa interior y con atuendos transparentes

Anitta llegó mostrando un seno y explotó su perreo en la tarima de los MTV VMA’s 2022