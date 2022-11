Chiquis usa enterizo transparente y dedica “Si No Te Hubieras Ido” a Jenni Rivera

La ganadora del Latin Grammy 2022 al Mejor Disco Música Banda, Chiquis Rivera, se fue directo al House Of Blues de Las Vegas a seguir trabajando y celebrando. Sin miedo a nada, la Abeja Reina se desató en enterizo transparente con el que dejó a la vista sus piernones y un poco de su “colita”.

Y es que la hija de Jenni Rivera está delgada y más bella que nunca. Parte de su éxito esta noche del Latin Grammy en Las Vegas fue justo el recuerdo de su mamá. Chiquis acaba de estrenar de “Si No Te Hubieras Ido” tema que le dedicó a su mamá. Misma que dijo que sintió su presencia durante la noche. Esto poco antes de revelar que usó algunos amuletos de su mamá. Así que, una vez que La Diva de la Banda hizo lo suyo desde el más allá y Chiquis triunfara esta noche, una gran celebración se dio mientras presumió sus atributos con un enterizo translúcido.

Además medias malla, las cuales son las preferidas de Chiquis Rivera y se han vuelto las preferidas de muchas de sus seguidoras también. Una vez más la cantante de origen mexicano aunque nacida en Los Ángeles impuso moda y, ahora son muchas las que andan vistiendo casi igual que la intérprete de “Entre Copas y Besos”.

La cantante de regional mexicano remató su look de la noche con unos cacheteros de látex que dejaba a la vista sus atributos. Todo esto ocurre en el marco de su último lanzamiento musical llamado “Si No Te Hubieras Ido”.

“Fue una canción muy difícil para grabar, me tomó un poquito porque sentía muchas emociones, muchos sentimientos encontrados”, comentó Chiquis al hablar de este proyecto, con el que además se sintió honrada por haber sido tomada en cuenta.

Hay que recordar que su fanatismo viene desde temprana edad, pues Jenni Rivera también se consideraba fiel seguidora de Marco Antonio Solís, quien popularizó el tema.

La Abeja Reina ha sido una de las estrellas que más ha dado de qué hablar en esta vigésima tercera edición de los Latin Grammy, y es que fue la única representación femenina en la categoría a la que estaba nominada: Mejor Álbum de Música Banda y además, ganó. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Además se presentó ante el público con un número especial, gracias al éxito de su disco Abeja Reina, el cual ha generado una increíble receptividad. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

Chiquis Rivera comentó que esta ocasión no pasaría desapercibida, por lo que llevó consigo sus amuletos más preciados: unos aretes, una pulsera y un libro que le dejó su madre, objetos que aunque no use siempre los tiene a su lado. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

“Cargo muchísimas cosas que para mí son muy especiales, que tengo que tener en mi cuarto, y aunque no las use, las tengo aquí conmigo”, contó la artista en el programa “Cuéntamelo ya”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

