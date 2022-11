Ivanka Trump impacta en traje de baño haciendo wakeboarding en Miami

La hija del ex mandatario estadounidense Donald Trump, Ivanka Trump, vuelve a generar noticia hoy y lo hace por haber sido capturada disfrutando de un día soleado en traje de baño. Luciendo un cuerpazo y bastante tranquila practicaba wakeboarding por las playas de Miami.

La hija del ex Presidente de los Estados Unidos Donald Trump, Ivanka Trump, lucía bastante tranquila a pesar de haber expuesto unas declaraciones algo polémicas hace unos días. Decidió dejar la política a un lado y vacacionar en Miami con una actitud despreocupada y haciendo un deporte extremo, dejando a todos con la quijada en el suelo. Se dejó ver en traje de baño y su cuerpazo es el de una modelo.

Ivanka Trump Wears High-cut Swimsuit As She Goes Wakeboarding In Miami » WhatsNew2Day https://t.co/U58F9jSjYB— Alyana Jack (@AlyanaJack) November 18, 2022

Esta noticia llega luego de que diera de qué hablar por algo totalmente distinto a los recientemente mencionado. Ivanka se pronunció hace unos días para asegurar que no quiere involucrarse con la política, ni con esos asuntos relacionados a su Donald Trump. View this post on Instagram A post shared by Ivanka Trump (@ivankatrump)

La también empresaria puntualizó que actualmente está enfocada en priorizar a su familia. Según el portal The Post, una fuente cercana a Ivanka Trump aseguró que ella solo quiere una vida normal para su familia y su esposo, quien es colega asesor de la administración Trump. View this post on Instagram A post shared by Ivanka Trump (@ivankatrump)

Este mismo informante, que no quiso revelar su identidad, comunicó que esta decisión la habría tomado Ivanka tras su inconformidad que con el maltrato que se le dio: “Ivanka odiaba todas las críticas y amenazas, y no estaba contenta con la forma en que muchos de sus amigos les dieron la espalda”. Esto haciendo referencia al período presidencial de Donald Trump.

El The New York Post también le expresó su sentir: “Ella siente que es malo para su familia… y negativo en general en su círculo de amigos”. Las declaraciones hechas por Ivanka Trump llegan luego de que se diera a conocer que su padre planea presentarse como candidato para la presidencia de Estados Unidos del año 2024, manteniendo el firme objetivo de “Make America Great Again“. De acuerdo a los informes publicados por el diario digital Proceso.

No obstante, Ivanka seguirá apoyando a Trump en sus decisiones: “Quiero mucho a mi padre. Esta vez estoy eligiendo dar prioridad a mis hijos pequeños y a la vida privada que estamos creando como familia. No planeo involucrarme en la política“.

Hay que recordar que ella trabajó como asesora de tiempo completo del Presidente de los Estados Unidos en su campaña del año 2017, según la información expuesta por CNN. View this post on Instagram A post shared by Ivanka Trump (@ivankatrump)

