Lili Estefan y Sofía Vergara se juntaron para cenar en Los Ángeles con sexys atuendos

Una noche única y divertida, de seguro así vivieron Lili Estefan y Sofía Vergara su más reciente reencuentro en la ciudad de Los Ángeles.

Lili Estefan no dudó en presumir su cena con Sofía Vergara a través de Instagram, en las cuales posteó un carrusel de instantáneas en las que aparece junto a la actriz colombiana y además acompañó con un texto en el que reveló parte de lo vivido.

“¡Qué manera de divertirnos anoche contigo Sofía Vergara no has cambiado NADAAAAA. Te AMOOOOOOO y quiero ese collar que sigan las bendiciones y estamos muy orgullosos de ti!!!!”, escribió Lili relatando además que Sofía encendió las alarmas de fuego del restaurante.

Por supuesto esta publicación no pasó desapercibida, los fanáticos se hicieron sentir a través de los comentarios y los más de 15 mil likes. Pero, la conductora de El Gordo y La Flaca no fue la única que tuvo la oportunidad de compartir con la estrella de la actuación. En las fotografías otras personalidades posaron, entre ellas Lina Luaces, hija de La Flaca y también su tío, Emilio Estefan, publicaron contenido en sus redes. View this post on Instagram A post shared by Emilio Estefan (@emilioestefanjr)

“La pasamos increíble!! Con mi gran amigo y hermano @garynader y nuestra querida y gran amiga Sofía Vergara. ¡¡¡Qué alegría verte!!! ¡¡¡Te queremos y estamos felices de todos tus logros!!! Uno de mis recuerdos más bonitos con Sofía fue cuando hice la música de la película “Chasing Papi”, como nos divertimos!!”, recordó el tío de la estrella de Univision.

Lili Estefan encaró a la novia de Marc Anthony

En medio de la celebración de los Latin Grammy, la presentadora de El Gordo y La Flaca se topó con Marc Anthony y su prometida, la modelo paraguaya Nadia Ferreira y no dudó en dejarle las cosas claras.

“Le dije a Nadia Ferreira que ese flaco es mío!!!!! les juro que se lo dije, te amoooooo Marc Anthony mi flaco de oro!!!!!! me encantó verlos”, contó Lili a través de una publicación con la que además compartió una fotografía junto a los dos. View this post on Instagram A post shared by Lili Estefan (@liliestefan)

No sería la primera vez que Lili Estefan expresa su cariño por algunos artistas. A lo largo de su carrera profesional se ha caracterizado por crear estrechos vínculos con los talentos que se topa frecuentemente gracias a su trabajo.

Sigue leyendo:

Thalia y Lili Estefan paralizan el Latin Grammy 2022 cantando Psycho Bitch

Thalía le arranca las extensiones a Lili Estefan y anuncia ‘Psycho Bitch’

¡Hasta arriba! Lili Estefan muestra los piernones con un vestido mínimo

Lili Estefan se enfiestó con Luis Fonsi y su esposa en Mykonos: “Trató de emborracharme”

Sofía Vergara mueve sensualmente su retaguardia, usando leggings de animal print

Esposo de Sofía de Vergara le agarra la colita