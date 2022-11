Mia Khalifa posa en cacheteros y dice en Instagram: “Los traseros importan”

La artista de Playboy Centerfold, Mia Khalifa, acaloró el Instagram al posar de espaldas mostrando parte de su “colita” en unos cacheteros de jean muy cortos y además mandó mensaje sobre los traseros: “Kali dice que los traseros importan y ella hace las reglas”.

Todo esto al tiempo que presumía parte de su retaguardia en los dichosos cacheteros. Se trata de una marca de jeans y shorts colombianos que dirige a la modelo e influencer Kaliuchis, la cual es muy famosa en las redes sociales sobre todo en Instagram. Eso lo comprueban sus 4 millones de seguidores en la red social.

No es un secreto que Mia Khalifa esté enamorada de los latinos. Su amor por Karol G después de haber hecho el video de ella y Becky G “MAMIII” y de su relación con el también cantante de género urbano, Jhay Cortéz lo comprueban. Parte de la cultura de la mujer latina es: “Si tienes la colita grande, debes presumirla” y eso mismo está haciendo la ex actriz porno.

En cuanto a su relación con Jhayco se supo que terminaron pero jamás se supo el motivo y tampoco han sonado mucho los rumores. Lo que sí pasó antes de terminar fue que montaron un video donde el cantante supuestamente la empujada y agredía, mismo que recibió cientos de críticas, pero ellos mismos dejaron saber que era solo un broma.

La verdad es que muchos han extrañado a esta parejita, pues eran los preferidos de muchos. El puertorriqueño sigue sacando éxitos musicales y Mia Khalifa creando su contenido, viajando y dedicada a su marca de joyas y otro emprendimientos que tiene la también empresaria.

Hace poco compró un cuadro de Pablo Picasso y posó con él dejando sus dos poderosas razones a la vista. Por su puesto, esto estalló en comentarios su cuenta de Instagram, donde no pararon de halagarle la sensualidad: “Amo esta pieza y tu interpretación”, “Picasso nunca se había visto tan bien”, “La más bella de todas” y “Pareces una diosa del olimpo”. View this post on Instagram A post shared by Mia K. (@miakhalifa)

Mia Khalifa dio una entrevista hace poco en la comentó cuál era su ciudad preferido y dijo sin dudar Londres. Ante su accesorio preferido dijo sin titubear: “Un joint”. Es decir, un tabaco de marihuana. La influencer siempre ha sido abierta con su consumo de cannabis y es una fiel defensora de su uso. View this post on Instagram A post shared by Mia K. (@miakhalifa)

