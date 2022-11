¿Qué pasa si me excedo en las dosis de zinc?

Durante este tiempo de pandemia de covid-19 mucha gente toma suplementos, entre ellos de zinc. En ocasiones, estos no son recetados por el médico, por lo que puede presentarse sobredosis si no se toman en las cantidades recomendadas.

El zinc no reduce los síntomas de covid

La toxicidad por zinc puede ser aguda (inmediata) o con efectos a largo plazo (crónica).

Funciones del zinc en en el organismo

El zinc está involucrado en el metabolismo celular y es necesario para muchas funciones en el cuerpo, entre ellas, función inmune, crecimiento, síntesis de DNA, percepción del sentido del tacto, entre otras.

El zinc es un mineral esencial, que se encuentra en los alimentos como carne, pescado, mariscos como ostiones y ciertos cereales fortificados; también está disponible como suplemento.

El óxido de zinc puede estar presente en ciertas cremas y productos y también puede presentar toxicidad en exceso

Recomendación máxima diaria de Zinc

Los Institutos Nacionales de Salud establecen una recomendación máxima de 40 mg de zinc al día para adultos de 19 años o mayores.

Para la mayoría de las personas, es poco probable que esta cantidad cause efectos secundarios negativos. Los cuales varían en intensidad según el grado de sobredosis y tiempo de exposición.

Dosis diarias de suplementos de zinc

La dosis recomendada en promedio es 8 mg para mujeres adultas y 11 mg para hombres adultos.

¿Cuáles síntomas pueden presentarse por consumo de sobredosis de zinc?

La ingesta de altas dosis de zinc puede causar toxicidad aguda con síntomas gastrointestinales como vómito, diarrea y dolor abdominal. En casos severos puede presentarse corrosión gastrointestinal con sangrado.

A largo plazo puede causar efectos secundarios como disminución de los niveles de colesterol bueno, deficiencia de cobre y supresión del sistema inmune.

-Náuseas y vómitos

Se presentan por lo regular inmediatamente después de una sobredosis. Requiere ayuda médica de inmediato.

-Dolor de estómago y diarrea

Son comunes, en algunos casos se presentan severos daños gastrointestinales y puede ocurrir sangrado.

-Bajos niveles de colesterol “bueno”

Un consumo regular de un exceso de zinc por arriba de los niveles recomendados puede causar una baja en los niveles de colesterol bueno, lo que origina un mayor riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares.

-Alteraciones de sentido del gusto

El zinc juega un papel importante en la percepción del sentido del gusto. Tomar un exceso de zinc podría alterarlo, en especial si se toma el suplemento de zinc en pastillas o líquido.

-Deficiencia de cobre

Dosis mayores de 40 mg al día de zinc tomadas en forma regular pueden bloquear la absorción de cobre y con el tiempo ocasionar deficiencia de cobre que está asociada a varios trastornos de la sangre.

-Infecciones frecuentes

El zinc juega un papel importante en el sistema inmune. La deficiencia de zinc afecta esta función. Sin embargo, demasiado zinc puede suprimir la respuesta inmune, según lo reportado por la revista Nutrients en 2017.

Por lo que demasiado zinc puede reducir la habilidad del organismo para combatir infecciones. Tomar suplementos arriba de las dosis recomendadas puede suprimir tu respuesta inmune y ser más susceptible a tener infecciones.

Así mismo, algunos estudios sugieren que los suplementos de zinc pueden acortar el tiempo de enfermedad de una gripe, como se ha visto en algunos estudios entre ellos el publicado en la revista Journal of the Royal Society of Medicine en 2017.

Si has tomado dosis mayores de zinc a las recomendadas (40 mg), consulta a tu médico, o si tomas algún remedio para la gripe.

Acude de inmediato a urgencias si presentas algunos de estos signos y síntomas mencionados.

Fuente: Institutos Nacionales de Salud (NIH), Mayo Clinic.