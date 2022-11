Aleida Núñez enamora a sus fans mostrando sus curvas perfectas con mini vestido blanco

Aleida Núñez sigue enamorando a sus seguidores de redes sociales por sus atrevidos posados con sensuales prendas que resaltan la belleza de sus curvas, y como ejemplo de ello se encuentra un video en el que modeló un diminuto vestido que utilizó durante su participación en un programa de televisión al que acudió como invitada de lujo.

Además de presumir su talento como actriz en exitosas telenovelas como ‘Mañana es para siempre’, ‘La mexicana y el güero’ o ‘Corazón guerrero’, por mencionar solo algunas, Aleida Núñez también ha logrado destacar como cantante ofreciendo shows musicales en los que interpreta desde baladas hasta gruperas.

Pero la originaria de Lagos de Moreno, Jalisco, igual ha sabido ganarse el reconocimiento del público participando como conductora en programas de la televisión mexicana como ‘Cuéntamelo Ya!’ y ‘Más Noche’; mientras que en semanas recientes recibió la invitación para conducir ‘¡Siéntese quien pueda!’ de la cadena estadounidense UniMás.

Pero fue a través de su perfil oficial de Instagram, en donde la también modelo presumió su silueta en una sensual pasarela que improvisó en el set de grabación, y lo hizo portando un diminuto vestido blanco con el que sus estilizadas piernas robaron protagonismo, además de que la prenda le ayudó a resaltar sus curvas perfectas.

Aunque se trató de una grabación de unos cuantos segundos de duración, fue suficiente para que la estrella de televisión lograra enamorar a sus seguidores por exponer su figura mientras da la espalda a la cámara, llegando a recibir cumplidos y una lluvia de “likes”.

Mientras que durante su participación en dicha emisión también presumió algunos pasos de baile para confirmar que posee una despampanante silueta digna de admirarse. View this post on Instagram A post shared by Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda)

Y para confirmar que los diminutos vestidos son una de las prendas que mejor sabe lucir la sensual modelo se encuentran otras publicaciones hechas por medio del mismo perfil social, en donde ha posado en prácticamente cualquier escenario, entre los que se encuentran los pasillos de Televisa San Ángel en la Ciudad de México o mientras camina por la calle. View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez) View this post on Instagram A post shared by Aleida Nuñez OFICIAL (@aleidanunez)

