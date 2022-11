Ángela Aguilar posó en ¡chanclas! Cero Glamour

La “Princesa de la Música Ranchera”, Ángela Aguilar, volvió a llamar la atención de sus seguidores al publicar una foto con un vestido rojo que resaltó su color de piel y corte de cabello, pero un detalle no habría encajado con su outfit del todo: ¡Sus chanclas!

Ángela Aguilar posó desde Mérida, Yucatán, lugar en el que se encuentra presentando su gira Mexicana Enamorada. El vestido que lució dejó al descubierto sus hombros, resaltando así su espectacular figura. Además, tiene caída hasta los tobillos lo que dejó sus pies al descubierto y así mostró las chanclas estilo romanas que escogió para completar el look. Claramente esto está lejos del glamour y el lujo que le hemos visto a la hija de Pepe Aguilar.

Y no lo decimos porque se vea mal, pero sí generó sorpresa ver a Ángela vestida con zapatos bajos y mucho sencillez, pues tiene acostumbrados a sus seguidores de Instagram y fans a siempre mostrarse como una diva, bastante producida y llena de lujos y glamour. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

Ángela Aguilar agregó a su vestuario aretes de diamante pequeños y un collar sencillo. Asimismo, la hija de Pepe Aguilar llevó los labios color rojo pasión, lo que ya se considera un sello característico de ella, y ¿cómo no?. A la hora de resaltar sus facciones, se ve increíble con este color. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

Ángela Aguilar y su Mexicana Enamorada Tour

La intérprete de 19 años ha estado girando por distintas ciudades de Estados Unidos y México, lo que le ha permitido cautivar a los seguidores de la música ranchera y del regional mexicano con sus espectaculares interpretaciones. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

“Ustedes siempre han sido, y siempre serán el mejor premio. Gracias por tanto cariño y tanta energía. La lluvia nos trajo mucha alegría. Gracias Mérida, gracias Xmatkuil. Yucatán, te amo. Más de 25,000 corazones. No sé qué hice para merecer tantas cosas tan bonitas. Gracias eternas’”, fueron las palabras de agradecimiento que Ángela dedicó a sus seguidores. View this post on Instagram A post shared by Ángela Aguilar 🇲🇽 (@angela_aguilar_)

Por si fuera poco, la intérprete de En Realidad y Ella Qué Te Dio, se presentó en la pasada edición de los Latin Grammy 2022 desde la ciudad de Las Vegas a donde viajó con su familia. View this post on Instagram A post shared by Pepe Aguilar 🇲🇽 (@pepeaguilar_oficial)

Ángela asistió al evento por estar nominada en las categorías: Mejor Álbum de Música Ranchera/Regional con su disco Mexicana Enamorada. También en Mejor Canción Regional Mexicana con su sencillo Ahí donde me ven.

Aunque la hija de Pepe Aguilar no obtuvo ningún premio, se llevó a casa el cariño de los asistentes que tuvieron la oportunidad de deleitarse con su impecable presentación junto a Los Ángeles Azules en la producción de Univision.

