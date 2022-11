Arcángel estuvo horas bajo anestesia general para tatuarse en honor por su hermano

Ya se cumplió un año del trágico accidente de tránsito que dejó sin vida al hermano del cantante Arcángel, Justin Santos, por lo que el intérprete decidió hacerle homenaje de una manera bastante peculiar: un tatuaje bajo anestesia general durante cuatro horas.

Arcangel pasó por este proceso durante dos días seguidos para realizarse un tatuaje que ocupa todo su pecho: “Este tatuaje en memoria de mi hermano Justin… Se cumple un año de su partida y voy a lanzar el intro #JS4E de mi disco #SrSantos Honor, Lealtad y Respeto”, escribió el exponente de género urbano en su cuenta de Instagram junto a un material audiovisual en el que muestra parte del proceso. View this post on Instagram A post shared by HONOR,LEALTAD Y RESPETO. (@arcangel)

En el video compartido se logra ver a un grupo de tatuadores trabajando al mismo tiempo sobre el pecho de Arcángel. Además la sala está ambientada por un ensamble de cuerdas.

A través de los comentarios, sus amigos y fanáticos le aplaudieron el gesto definiéndolo como un acto de honor, lealtad y respeto. Aunque otros tantos los criticaron, alegando que la ciencia de un tatuaje consiste en sentir dolor. A lo que Arcángel no tardó en responder. Anestesia general durante 4 horas al día por dos días fue lo que Arcángel decidió hacer al hacerse un tatuaje de pecho para honrar a su hermano Justin quien perdió la vida en un accidente de tránsito tras ser impactado por conductora que arrojó 0.29% de alcohol en la sangre. pic.twitter.com/aUZ3On5Pz8— Meredith Gay 🛋✨ (@MerGarza) November 20, 2022

“Ya yo sé lo que es tatuarse con dolor y nunca me había hecho nada que verdaderamente tuviera sentido! ¡A un año de la partida de una de las personas más especiales en mi vida, decido compartir esta experiencia con ustedes!”, dijo el amigo de Karol G. View this post on Instagram A post shared by HONOR,LEALTAD Y RESPETO. (@arcangel)

Además, agregó que: “¡He visto muchos comentarios buenos y no tan buenos! ¡Y a todos los respeto, pero es mi vida, mi cuerpo y mi sufrimiento! Y más importante aún… YO MEREZCO TODO LO QUE CON MI DINERO EL CUAL ME GANÉ CON EL SUDOR DE MI FRENTE PUEDA PAGAR. Todo el tiempo le he rendido respeto y honor a quienes se han ido de este mundo! ¡Imagínense lo que soy capaz de hacer por la sangre de mi sangre! Esto es JUSTIN FOREVER hasta que se acabe el oxígeno”, expresó Arcángel en su pequeño tributo a su hermano fallecido. View this post on Instagram A post shared by HONOR,LEALTAD Y RESPETO. (@arcangel)

Hay que recordar que Justin Santos, hermano del artista, perdió la vida a consecuencia de un accidente automovilístico. El joven recibió el impacto de un carro que venía en su mismo carril pero en sentido contrario en una carretera de Puerto Rico. View this post on Instagram A post shared by Lo Sé Todo (@losetodotv)

María Narváez Torres es el nombre de la señora de 46 años que provocó el accidente por conducir en estado de ebriedad. Al cumplirse un año del lamentable suceso, las autoridades encargadas del caso no han determinado qué condena deberá cumplir esta persona.

