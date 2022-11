Cambio de aceite tardío: consecuencias de esperar demasiado tiempo para hacerlo

En múltiples ocasiones hemos conversado acerca del aceite de motor y lo importante que resulta para la buena salud de la unidad de potencia, y por consiguiente para el resto del vehículo. Por ello, el mantenimiento óptimo y adecuado también se vuelve vital para extender y garantizar la vida útil del mismo.

Sin embargo, en muchas ocasiones olvidamos cambiar el aceite a tiempo, lo que genera preguntas sobre qué sucedería si se extiende excesivamente, el periodo de tiempo para llevar a cabo esta tarea.

Un día ocupado se convierte en otro y así hasta que de la noche a la mañana te das cuenta tras mirar el odómetro rápidamente que olvidaste reemplazar el aceite hace 500 millas de recorrido. Ante esta realidad, conoce qué puede salir mal ante una tardía sustitución del vital líquido para el motor de nuestro coche.

Consecuencias

Con el tiempo, el aceite se descompone y se desgasta, haciendo que sea menos efectivo conforme pasan los días, semanas y meses, haciendo sufrir al motor tras lubricar sus parte en menor proporción, así como también absorviendo menor cantidad de calor.

Otra de las consecuencias es que al agregar aceite nuevo, fresco y limpio, rápidamente se transformará en una especie de lodo sucio, llevando a la unidad de potencia a trabajar de forma más forzada para combatir contra la acumulación de suciedad, perdiendo lubricación y repitiendo el escenario explicado en el párrafo anterior.

Por si fuera poco, los problemas no terminan allí, puesto que si se trata de un auto nuevo, la garantía del mismo quedará anulada al no cumplir con las especificaciones y recomendaciones de cambio de aceite sugeridas por el fabricante. También, los componentes del motor pueden comenzar a deformarse tras pelear ante el excesivo calor que no debería existir, y finalmente, la unidad de potencia funcionará de forma ineficiente hasta fallar por completo.

Ahora que sabes qué hacer y cómo, recuerda cambiar el aceite a tiempo dependiendo de tu vehículo, marca y modelo. En algunos suele ser a cada 3,000 millas, mientras que en otros se extiende a 5,000 millas o incluso 10,000 millas.

