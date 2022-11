Celia Lora expone su curvilínea silueta modelando lencería de tiras y encajes color rojo

Celia Lora prendió fuego dentro de las redes sociales con sus ya acostumbrados destapes, esta vez luciéndose con un diminuto conjunto de lencería color rojo con el que sus exuberantes curvas quedaron expuestos mientras posa junto a otra modelo.

En esta ocasión fue Ozeylah Maral la elegida para acompañar a Celia Lora en una de sus más recientes publicaciones de Instagram, en donde utilizó un combo de prendas íntimas color azul; mientras que la playmate mexicana se lució frente a la cámara con lencería roja de encajes y delgadas tiras que dejaron ver su voluptuosa silueta que fue elogiada por miles de seguidores.

En publicaciones anteriores Celia Lora ya había presumido su gusto por las diminutas prendas, tanto que incluso apareció luciendo un set idéntico al de Ozeylah Maral, con el que parte de sus exuberantes atributos quedaron expuestos ante la cámara mientras abraza por la espalda a su sensual acompañante, Lizbeth Rodrígez.

Esta publicación se ganó la aceptación de más de medio millón de usuarios que no dejaron pasar la oportunidad de admirar la belleza de ambas y calificar la colaboración con un “me gusta”.

Mientras que en otra sugerente posición, pero ahora en solitario, la estrella de reality shows como ‘La Casa de los Famosos’, ‘Acapulco Shore’ y ‘La Isla’, enloqueció a sus fanáticos dejando ver algunos detalles de su despampanante anatomía y por supuesto la escasa vestimenta por la que nuevamente le otorgaron miles de corazones rojos. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Pero aunque la hija del cantante de rock mexicano Alex Lora ha revelado que prefiere posar sin ropa, ha sido gracias a la censura que se ve obligada a publicar atrevidas instantáneas en las que aparece con diminutos conjuntos de lencería de encaje.

Así es como anteriormente se dejó ver con el mínimo de prendas mientras da la espalda a la cámara, con lo que únicamente dio una ligera probadita de su belleza. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Por supuesto, también se encuentran aquellas instantáneas en las que saca a relucir su irreverente personalidad que la caracteriza y se despoja de las prendas para cubrir algunas partes de su cuerpo con las manos o accesorios, logrando cautivar la atención de quienes la admiran a través de las comunidades virtuales. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

