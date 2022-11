Usando body rojo, medias y sombrero Chiquis Rivera se muestra sensual en el escenario al presumir sus curvas

Chiquis Rivera impresiona con los atuendos que usa en sus shows, y ahora lució su figura en un body de color rojo que complementó con medias negras; por supuesto, no podía faltar su sombrero, y así interpretó su cover al tema “Si no te hubieras ido” de Marco Antonio Solís, causando el furor del público asistente.

Hace algunos días la cantante fue la ganadora del premio Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música de Banda, por su exitosa producción Abeja reina. En la alfombra roja del evento ella apareció usando un vestido dorado, y tras recibir la estatuilla lució sus curvas en uno más ajustado y lleno de brillos.

Chiquis se mostró muy emocionada al ver que era la ganadora del Latin Grammy, compartiéndolo posteriormente en Instagram con un video en el que aparece junto con su equipo. También escribió un emotivo mensaje de agradecimiento: “Gracias a TODOS los que han formado una parte en este proyecto de una manera o otra. Si no te mencioné por favor perdóname, pero tenlo por seguro que estoy sumamente agradecida y consciente de lo importante que fuiste, eres y siempre serás en mi vida. Los amo!!!!!!!!!” View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

