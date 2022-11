Yailin La Más Viral y Anuel AA confirman que serán padres: es niña y ya tiene 2 hermanitos

La Chivirika Yailin La Más Viral y el ex de Karol G, Anuel AA serán padres como ya habíamos confirmado hace algunas semanas. En varias videos la cantante de trap había dejado ver ya su pancita de embarazo y ahora es un hecho. Este sería el tercer hijo para el puertorriqueño. Ambos confirmaron que es niña.

Una ausencia de las redes sociales confirmaba lo que todos ya sabían: Yailin y Anuel AA se convertirán en padres. Este es el primer hijo para la dominicana y el tercero para él. Es decir, la niña que viene en camino ya tiene 2 hermanitos. La menor de ellos se llevará tan sólo poco más de 1 año con la nueva bebé que viene en camino.

Tanto Yailin La Más Viral como Anuel AA celebraron en un babyshower que muchos afirman también pudiese ser una boda eclesiástica. Recordemos que el matrimonio civil de la pareja de exponentes del género urbano se dio a la velocidad de la luz, de manera informal y no tuvieron mucho tiempo de celebrar. Pero siempre mantuvieron la promesa de hacer una fiesta por todo lo grande. No sabemos si este era el caso, pero de que hubo fiestón en República Dominicana, lo hubo. View this post on Instagram A post shared by TRAP URBANO (@trap.urbanopr)

Anuel llegó a tierra dominicana con su equipo de trabajo y se dejó ver muy feliz y contento. Yailin La Más Viral aguardaba en la fiesta y ahí ambos celebraron y dejaron saber que esperan una niña. View this post on Instagram A post shared by TRAP URBANO (@trap.urbanopr) Deslizar a la derecha.

“VOY A SER PAPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA HOY VAMOS A SABER SI ES NIÑO O NIÑA!!!!!!!! QUE DIOS BENDIGA A TODAS LAS FAMILIAS EN EL MUNDO ENTERO TE AMO @yailinlamasviralreal”, dijo el ex de La Bichota, Karol G. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Hija de Anuel AA tiene 2 hermanitos

Anuel AA ya tiene dos hijos. Uno es Pablo Anuel, producto de su relación con Astrid Cuevas, quien hasta hace poco lo estaba denunciando en tribunal de Puerto Rico por no pasar suficiente tiempo con el niño. Además en algún momento dijo que el cantante supuestamente la estaba sacando de una casa que era de él.

La hermana de Anuel negó dichas acusaciones y dijo que su hermano mantiene muy bien no sólo a su hijo sino a su madre y la familia de la misma. Alegó que tiene residencia, camionetas de lujo y hasta ha costeado viajes a Miami.

Anuel se dejó ver con su hijo en una firma de autógrafos en una tienda y la complicidad entre ambos se percibía a distancia. View this post on Instagram A post shared by Lo Sé Todo (@losetodotv)

Hija de Anuel AA

Cuando empezó su relación con Yailin La Más Viral, salió a relucir que había tenido un encuentro íntimo con una influencer colombiana de nombre Melissa Vallecilla. La reportera de El Gordo y La Flaca, Tanya Charry, dijo en su momento que habló con la mujer en cuestión. La misma supuestamente le aseguró que había tenido una relación con el cantante de trap y que estaba a la espera de un hijo. View this post on Instagram A post shared by Melissa Vallecilla (@meli__valle)

También dijo que Anuel AA sabía que iba a ser papá y que todo iba bien hasta que de pronto no se comunicó más con el cantante. Meses después, Melissa Vallecilla dio a conocer a su hija a través de su cuenta de Instagram. La niña se llama Gianella Gazmey Vallecilla. Es decir, lleva el apellido del cantante nacido en Puerto Rico. View this post on Instagram A post shared by Melissa Vallecilla (@meli__valle)

La niña nació apenas unos días después que Yailin y Anuel hicieran público su matrimonio. La nueva hijita del reggaetonero se llevará poco más de un año con su hermanita que viene en camino. ¡Enhorabuena para la pareja! View this post on Instagram A post shared by Melissa Vallecilla (@meli__valle)

