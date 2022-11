Dinamarca pierde a uno de sus jugadores del mediocampo en Qatar 2022 y se suma a la larga lista de lesionados

La Copa del Mundo de Qatar 2022 no ha hecho más que empezar, aún no ha concluido la primera jornada en todos los grupos, pero la relación de lesionados que tienen que dejar el torneo no cesa, el último el danés Thomas Delaney, centrocampista del Sevilla.

El mediocampista danés se tuvo que retirar en el partido ante Túnez poco antes del descanso con un problema en su rodilla derecha tras un mal movimiento en una pugna por el balón.

Thomas Delaney må forlade VM-lejren. Han pådrog sig en skade i Tunesien-kampen



“Vi vil savne ham, både på og udenfor banen. Andre spillere er klar og vi har en stærk trup til de næste kampe” – K. Hjulmand



Delaney rejser hjem og står til ca 4 ugers genoptræning

📸 @fbbillederdk pic.twitter.com/jkj9vxSB6S — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) November 23, 2022

Tras los estudios correspondientes, los servicios médicos del conjunto danés estimaron una periodo de baja de unas cuatro semanas, por lo que ya no tenía opción a volver a integrar el equipo de Kasper Hjulmand.

Delaney fue titular en el encuentro ante Túnez, que concluyó con empate a cero. Para Dinamarca vendrá el partido más difícil del grupo ante Francia el 26 de noviembre y luego cerrará su participación en la fase de grupos ante Australia, que cayó 4-1 en su debut ante los vigentes campeones del mundo.

Su baja se une a las producidas ya en Qatar 2022 de los franceses Karim Benzema y Lucas Hernandez, el español José Gayá, el saudí Yasser al Shahrani y el iraní Alireza Beiranvand.

Una fractura de mandíbula sacó a un jugador de Arabia Saudí

El defensa saudí Yasser al Shahrani se perderá el resto del Mundial tras haber sufrido una fractura de mandíbula en el choque que tuvo con su portero Mohammed Al-Owais en los primeros compases del partido contra Argentina, en el que firmaron una gesta al imponerse por 1-2.

Por orden del príncipe heredero saudí y hombre fuerte del país Mohamed Bil Salman, Al SHahrani fue trasladado en jet privado a una clínica de Alemania para sanar la lesión tras haber sido operado de urgencia por una hemorragia interna.

🇸🇦 Terrible choque en el Mundial dejó a #YasserAlShahrani de Arabia Saudita con fracturas en el rostro



🗣️ Esperemos que se recupere y que todo le vaya bien Fuerza ✨#Qatar2022 #Argentina #QAT pic.twitter.com/cLLVcnrayx — 𝔍𝔬𝔰𝔢 𝔏𝔲𝔦𝔰 𝔊𝔬𝔪𝔢𝔷 🧠 (@JLgomez1994) November 23, 2022

Tratado en el césped durante varios minutos, el jugador fue finalmente evacuado en camilla y llevado a un hospital.

Arabia Saudí confirmó finalmente que no podrá regresar a la concentración del equipo.

En un mensaje, el futbolista de 30 años quiso tranquilizar a los aficionados: “Quiero tranquilizar sobre mi estado de salud, estoy mejor. No me olviden en sus rezos. Felicidades por la victoria. Gracias”.

