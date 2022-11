Luis Enrique opinó sobre las relaciones sexuales de los futbolistas antes del España vs. Alemania en Qatar 2022

Luego de la apabullante victoria de la selección de España 7-0 ante Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022, el entrenador de la ‘Furia Roja’, Luis Enrique volvió a transmitir en vivo en Twitch y respondió a la pregunta de un fan sobre las relaciones sexuales de los jugadores profesionales.

Tal y como lo prometió, el estratega asturiano no encendió stream tras el partido y sí el día después, este jueves. Como ha sido costumbre en lo que va de la máxima cita balompédica, Luis Enrique habló relajado y sin tapujos.

‘Lucho’ inició explicando que los jugadores no están practicando sexo “no porque no se pueda, sino por las circunstancias”, dijo tras recordar que el plantel está concentrado en su totalidad.

“Es algo muy normal. No le doy importancia. Mientras no te pegues una bacanal (…) con los clubes están en su casa y me preocupa cero si lo hacen o no. Si lo hacen es porque les va bien (…) con sentido común, cada uno con su mujer o con quien quiera. Entra dentro de la normalidad”, opinó.

“El sexo lo considero importante y de jugador siempre que podía, con mi mujer hacía lo que teníamos que hacer”, añadió.

Cabe recordar que hace algunos días el seleccionador ibérico anunció la decisión de hacerse ‘streamer’ durante la estancia de su equipo en Qatar y donar los beneficios económicos obtenidos de esa labor a alguna organización de caridad.

¿El motivo? comunicadores aseguran que busca ser más cercano con el fanático sin la prensa como intermediario, pues la relación de Luis Enrique y los periodistas es menos fluida y cortante. Además, según especulaciones de algunos analistas deportivos, el DT tendría como objetivo centrar toda la atención en él para que la presión no recaiga sobre los jugadores.

España lidera actualmente el Grupo E, bautizado como el de la muerte, con tres unidades empatando con Japón. ‘La Roja’ se enfrentará el domingo a Alemania en el encuentro más difícil de todo ese emparejamiento. Los bávaros perdieron 1-2 en el debut ante los nipones.

Te puede interesar:

·Miguel ‘Piojo’ Herrera no se guardó nada y tundió al entrenador de la selección de España por hacerse ‘streamer’

·Esposa de Andrés Guardado se lleva a la niñera a Qatar 2022 y genera polémica en redes sociales

·LeBron James reaccionó en redes tras ser comparado con un jugador del Mundial de Qatar 2022 por su parecido físico

**