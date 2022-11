Sin ropa interior, Bella Thorne presume sus curvas usando un vestido con abertura lateral y correas

Bella Thorne ha sorprendido a sus millones de seguidores en Instagram con unas fotografías que la muestran muy sexy, luciendo su figura en un ajustado vestido con correas y abertura lateral, dejando ver que no llevaba ropa interior.

La bella actriz de 25 años obtuvo más de 600,000 likes por imágenes en las que aparece en la playa y la piscina, luciendo su figura en un monokini de color café; uno de los mensajes que escribió en sus posts fue: “Desliza lentamente, o te perderás algo que me hace muy feliz”. View this post on Instagram A post shared by BELLA (@bellathorne) View this post on Instagram A post shared by BELLA (@bellathorne)

Bella Thorne trabajó en varios proyectos a lo largo de este año, pero ya tiene listas tres películas a estrenarse en 2023: “The trainer”, “Saint Clare” y “Rumble through the dark”. Hace algunos días ella publicó en Instagram una colección de sus selfies favoritas, que la muestran usando sus más sexys outfits. View this post on Instagram A post shared by BELLA (@bellathorne)

