Celia Lora causa revuelo posando con revelador conjunto de lencería traslúcida

Celia Lora no deja de causar revuelo con sus candentes publicaciones dentro de las redes sociales, donde aparece posando con reveladores conjuntos de lencería que desafían por completo la censura; ejemplo de ello fue una reciente fotografía en la que expuso su irreverente personalidad y despampanante silueta.

En esta ocasión la modelo mexicana presumió su desbordante silueta a través de Instagram con una imagen en la que viste un set de prendas íntimas completamente traslúcidas y algunos detalles en negro.

A las sensuales prendas agregó un arnés que colocó en el cuello y del cual se desprende una cadena para resaltar aún más la personalidad con la que ha enamorado a más de 10 millones de seguidores que la admiran dentro de este perfil social.

La imagen que fue capturada desde un hotel ubicado en la Ciudad de México logró llamar la atención de al menos 60 mil usuarios que en unas cuantas horas la calificaron con un “me gusta”, además de cientos de mensajes en los que destacaron lo bella y provocativa que luce.

Pese a que nuevamente dejó ver su silueta con transparencias, días antes también logró prender fuego posando con otro revelador conjunto de ropa interior con todo y liguero en color rojo con el que sus cuervas quedaron a la vista.

Pero como ya es costumbre en su galería fotográfica, la playmate mexicana de 38 años no posó sola, pues en esta ocasión se hizo acompañar por la modelo Ozeylah Maral, quien también apareció portando un combo de prendas color azul en el que su figura quedó casi al descubierto. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

En una instantánea más, la única hija del cantante de rock, Alex Lora, enamoró a sus fanáticos con un atrevido posado en el que, además de mostrar sus curvas ante la lente, el diminuto conjunto de lencería color carmín de encajes y transparencias volvió a llamar la atención de 107 mil admiradores. View this post on Instagram A post shared by Celia Lora (@celi_lora)

Aunque este tipo de publicaciones han logrado aumentar la popularidad de Celia Lora, este no es el único escaparate que tiene para compartir su candente contenido, ya que también es una de las favoritas de las revistas impresas y otras plataformas como OnlyFans, en donde se posiciona como la modelo con más suscriptores.

