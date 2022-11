Regina Blandón se disculpa con su vecina por pasearse desnuda en su casa | VIDEO

La polémica Regina Blandón, esta vez compartió un video en el que ha desatado furor debido a que narra una peculiar experiencia que vivió y que de hecho resulta un poco vergonzosa, pues tiene que ver con que una persona ajena a ella la vio desnuda.

La famosa actriz ahora ha atraído las miradas debido a que a través de su cuenta personal de Instagram la famosa reveló un bochornoso momento que vivió en su hogar, pues no tuvo cuidado a la hora de caminar en paños menores dentro de su vivienda.

Resulta que la artista escénica estaba tranquila en su casa cuando desprevenida y en un momento de descuido transitaba simplemente utilizando ropa interior en la parte de abajo, por lo que se dejó ver en topless caminando de un sitio a otro.

El incidente se quedó entre ella y la señora de enfrente, que es su vecina; sin embargo, la actriz prefirió contar su bochornosa experiencia para advertir a sus seguidores que tengan cuidado a pesar de que se sientan cómodos en su casa, les sugirió que procuren siempre utilizar ropa para que no le suceda lo mismo que le pasó a ella.

La también influencer decidió aprovechar como canal de difusión las redes sociales para ofrecer una disculpa por el bochornoso momento.

Además, con el buen humor que la caracteriza, la famosa de 32 años aseguró que lo que le pasó no tenía nada que ver con el llamado día de enviar nudes, donde muchas personas y usuarios comenzaron a intercambiar fotografías de desnudos o semidesnudos de manera consensuada.