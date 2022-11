Yailin La Más Viral presumió su pancita de embarazo en un colorido microbikini

Desde un despampanante destino paradisiaco y enfundada en un microbikini, así fue como la cantante del género urbano Yailin La Más Viral dejó ver por primera vez su prominente pancita de embarazo. ¿Cómo reaccionó el público? Sigue leyendo para enterarte.

Luego de mucho tiempo de inactividad en su cuenta de Instagram, la dominicana hizo su gran regreso con una inesperada fotografía con la que demostró que su embarazo va viento en popa y que no le importa el “que dirán”.

En la postal se aprecia a Yailin La Más Viral rodeada de la naturaleza, con las olas del mar y vegetación de fondo mientras ella se aprecia de cuerpo completo en un diminuto microbikini multicolor que abrazó sus nuevas curvas.

Cabe recalcar que la publicación hizo su arribo acompañada de un tierno mensaje que derritió a los internautas: “Solo tú conoces cómo suena mi corazón por dentro. Y esos latidos de amor son por TI”, reflexionó Yailin.

Por supuesto, esto generó una ola de comentarios en los que reinaron las felicitaciones por el inicio de una nueva etapa en su vida. “Ese hembarazo le ha sentado muy bien!! Many blessings” y “contra viento y marea sigues de pie, eso te hace GRANDE”, son algunas de las respuestas que obtuvo.

Además, no faltaron aquellos fanáticos que la defendieron a capa y espada de sus detractores: “El que nos haya gustado algunos la ex pareja con Karol no nos da derecho de arremeter y faltarle el respeto a una mujer embarazada”, escribió un usuario bajo la misma publicación.

Fue hace apenas una semana cuando Yailin La Más Viral y Anuel AA confirmaron los rumores de embarazo tras compartir un emotivo video del momento en el que se enteraron sobre el género de su bebé.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento súper feliz la mujer más feliz del mundo”, dijo la joven a través de una emotiva publicación desde sus redes oficiales.

