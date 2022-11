Horóscopo chino de hoy 26 de noviembre: las predicciones para cada signo

El calendario sigue corriendo y ya vamos por más de la mitad del mes del cerdo, que nos ha traído días bastantes buenos como el de hoy, que, regido por la cabra de agua, será propicio para iniciar cualquier actividad constructiva, excepto aquellas que tengan que ver con relaciones sentimentales, pues la constelación de hoy las puede afectar.

El horóscopo chino está integrado por 12 signos animales y para saber cuál te corresponde basta con revisar tu año de nacimiento. El zodiaco oriental se compone por ciclos de 12 años, cada uno es gobernado por un signo, el 2022 corresponde al año del Tigre, por lo que su energía impactará al resto de los integrantes del horóscopo.

Adicional a lo anterior, es importante que tengas en cuenta tu día de nacimiento antes de determinar cuál es tu signo zodiacal, pues si este se ubica antes del 4 de febrero, la astrología china considera que naciste en el año anterior, pues solo hasta ese día es que da inicio un nuevo calendario. Por ejemplo, alguien que haya nacido el 11 de enero de 1983 no está regido por el cerdo, sino por el perro.

Rata (1936 – 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Exonerados de la mala vibra del caballo, hoy las ratas tienen todo para triunfar. Este no ha sido un año de muchas estrellas positivas y los días como este no los pueden desaprovechar. Levántese temprano y lleven a cabo todas las actividades que tengan pendientes, la energía los favorecerá y podrán concretar proyectos en los que venían trabajando y no habían podido materializar favorablemente. Eviten perder el tiempo.

Buey (1937 – 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

Quienes nacieron en los años del buey no se verán tan favorecidos por la energía del día. La cabra es su antagonista y hoy no hará ninguna excepción. Por esta razón, lo más recomendable es que eviten llevar a cabo actividades importantes y mantenerse alejados de “vampiros energéticos”. También se les sugiere que descansen un poco más y vigilen de cerca su dieta.

Tigre (1938 – 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

La cabra le sugiere al tigre que “salga a comerse al mundo”. Su encanto natural y capacidad para entablar nuevas relaciones estará brillando al máximo, lo que les ayudará a encontrar personas indicadas quienes le darán la mano para echar a andar sus proyectos pendientes. En la noche, disfruten un buen rato con sus amigos, se lo merecen.

Conejo (1939 – 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011)

Es importante que quienes son regidos por el conejo se mantengan alejados de las disputas con su pareja. No es un día para tratar temas delicados de la relación, pues cualquier cosa que diga la otra persona será malinterpretada y terminará en acaloradas discusiones de las cuales ninguno saldrá bien librado. Prefieran pasar el día en calma, haciendo algo que a ambos les guste.

Dragón (1940 – 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012)

El día puede ser bastante provechoso para los dragones. La única condición que les pone la cabra es que no malgasten su dinero. Si bien, los regidos por este quimérico animal son bastante juiciosos con su dinero, a veces rayando en la avaricia, hoy podrían descontrolarse y terminar gastando de más en cosas que no necesitan. Esto desequilibrará su presupuesto por el resto del año.

Serpiente (1941 – 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013)

Quienes nacieron en los años de la serpiente se verán expuestos a escándalos por culpa de alguna infidelidad. El secreto verá la luz del día y terminará acabando con la actual relación de pareja, dejando devastados a ambos. Por muy dolorosa que sea la situación, lo mejor es que la enfrenten con entereza y honestidad. A las serpientes también se le recomiendan que estén pendiente de su dieta y eviten los excesos durante el día.

Caballo (1942 – 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

El día es propicio para que los regidos por el caballo escalen posiciones laborales y profesionales. Muestren sus habilidades de liderazgo y asuman el control de las situaciones que se van a presentar en su sitio de trabajo durante este día. Siéntanse seguros de ustedes y no titubeen cuando les ofrezcan algo mejor. No dejen pasar las oportunidades que se les presenten este día.

Cabra (1943 – 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

La regente del día tendrá a su favor toda la energía de hoy. No dejen pasar la oportunidad y aprovéchenla al máximo llevando a cabo todas las tareas que tengan pendientes, especialmente si se relacionan con aumentar sus finanzas. Si están pensando en iniciar un nuevo negocio o emprendimiento, así sea sencillo, como por ejemplo la venta de manualidades hechas por ustedes, háganlo, pues el día les augura éxito.

Mono (1944 – 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

Otro signo que también se verá favorecido con la energía del día es el mono. Las estrellas del día le ayudarán para que presente solicitudes y peticiones complicadas que requieren de la aprobación de entidades y personas en posición superior, tales como becas, visas y préstamos bancarios. Aprovechen también para llamar a los miembros mayores de su familia, les darán un consejo muy útil.

Gallo (1945 – 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

La cabra le sugiere al gallo que disfrute el día, pero con moderación. Los excesos en su alimentación o con la bebida podrían jugarle una mala pasada y terminar enfermo por el resto del fin de semana. Si tienen alguna llamada pendiente que aún no quieren hacer, aprovechen para hacerla, pues las cosas terminarán mucho mejor de lo que se pudieran imaginar.

Perro (1946 – 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Quienes nacieron en los años del perro deberán ser diplomáticos y discretos. Si piensan muy bien sus palabras y solo dicen lo necesario, se ganarán la confianza de clientes y superiores que verán en ellos un aliado perfecto para conseguir objetivos comunes. Esta recomendación también aplica para las relaciones familiares, pues hablar de más podría terminar desencadenando una disputa entre sus miembros.

Cerdo (1947 – 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Es momento para que los regidos por el cerdo tomen decisiones importantes. No aplacen más las situaciones pendientes de ser resueltas y escuchen su intuición. Así otras personas les digan que están equivocados, su sexto sentido los guiará correctamente. Eso sí, las únicas decisiones que no son recomendables tomar este día son las relacionadas con su pareja.