Mundial de Qatar 2022: las tristes despedidas que podría dejar la Copa del Mundo 

Guillermo Ochoa 🇲🇽 en Copas del Mundo:



– Brasil 2014 vs #BRA atajada a Neymar

– Rusia 2018 vs #GER atajada a Kroos

– Qatar 2022 vs #POL penal atajado a Lewandowski



El mood en el que entre el arquero mexicano en Mundiales es bestial, hoy volvió a salvar la caída de su arco.🧤🥅 pic.twitter.com/S28sqDqu3R— Julio Rodríguez (@julioordz10) November 22, 2022