Mundial Qatar 2022: los seleccionadores mejores pagados en la Copa del Mundo 

El Mundial de Qatar 2022 es una copa que se ha llevado a cabo sobre una de las inversiones más grandes en la historia. Los reportes indican que esta Copa del Mundo supera 15 veces la inversión de Rusia en el Mundial anterior. Con respecto al tema económico, las federaciones también invierten grandes cantidades de dinero para contratar a los mejores entrenadores para intentar conseguir la gloria en la máxima cita mundialista.

Un reporte expuesto por el diario As reveló a los diez entrenadores mejores pagados de todo el Mundial de Qatar 2022. El dominio europeo en este renglón es más que notorio con siete seleccionadores entre los mencionados.

Curiosamente, la selección mexicana tiene su espacio en este ranking. El Tri es el único representante de Concacaf en este listado, gracias a la inversión de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) para la contratación del estratega argentino, Gerardo Martino.

Los diez entrenadores mejores pagados del Mundial de Qatar 2022

Tite, seleccionador de Brasil ($3.75 millones de dólares).



